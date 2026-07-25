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Poznati meteorolog najavio novi toplotni talas: Temperature će rasti i do 41 stepen!

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ATV redakcija
25.07.2026 13:21

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Познати метеоролог најавио нови топлотни талас: Температуре ће расти и до 41 степен!
Foto: AI Generated/ Gemini

BiH i region naredne sedmice očekuje novi toplotni talas, upozorio je meteorolog Nedim Sladić.

Prema njegovim riječima, nešto kiše moguće je još u noći na ponedjeljak, nakon čega slijedi duži period stabilnog i suvog vremena, bez značajnijih padavina.

Sladić navodi da će prosječne dnevne temperature najmanje pet dana zaredom biti za pet i više stepeni iznad prosjeka, čime će biti ispunjeni kriterijumi za novi toplotni talas.

Prema trenutnim prognozama, natprosječno toplo vrijeme moglo bi potrajati najmanje sedam dana, a visoke temperature zadržati se sve do 5. avgusta.

Najizraženiji porast temperature očekuje se od 29. jula, kada će dnevni maksimumi iznositi između 34 i 41 stepen Celzijusa. Topao vazduh sa sjevera Afrike prvo će zahvatiti zapad i sjeverozapad Evrope, a potom će se proširiti prema centralnoj Evropi i Balkanu.

Zbog sušnog perioda i isušivanja tla povećaće se rizik od izbijanja šumskih požara, zbog čega Sladić poziva građane na dodatni oprez. Dodaje i da će temperatura mora nastaviti da raste, pa bi početkom avgusta kupanje mnogima moglo biti manje ugodno zbog neuobičajeno tople vode.

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Nedim Sladić

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