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Srednjobosanski kanton: Eutanazirano 130 zaraženih životinja

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 09:49

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Средњобосански кантон: Еутаназирано 130 заражених животиња
Foto: ATV

U Srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog Kriznog štaba za zarazne bolesti životinja.

Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će, u skladu sa važećim propisima, ostvariti pravo na nadoknadu štete.

Na sjednici je rečeno da je veterinarska inspekcija zbog utvrđenih nepravilnosti izdala 12 prekršajnih naloga i podnijela jednu krivičnu prijavu, a evidentiran je i slučaj ilegalnog prevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije, prenosi Srna.

Krizni štab usvojio je niz zaključaka kojima se nalaže nastavak intenzivnog nadzora nad pojavom bruceloze na području kantona, pojačan monitoring i laboratorijsko ispitivanje životinja, uspostavljanje kontrolnih punktova i pojačana kontrola prometa životinja uz asistenciju pripadnika MUP-a, prenose federalni mediji.

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Tagovi :

bruceloza

Srednjobosanski kanton

eutanazija

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