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Srpski biznismen preminuo nakon strašne nesreće

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 10:48

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Српски бизнисмен преминуо након страшне несреће
Foto: Youtube/RTSNauka

Nemanja Mikać, osnivač i izvršni direktor kompanije ElevenEs iz Subotice, preminuo je nekoliko dana poslije strašne nesreće koju je doživio prilikom skoka padobranom.

Mikać je osnovao i vodio kompaniju ElevenEs, jednu od najnaprednijih evropskih kompanija za razvoj LFP (litijum-gvožđe-fosfat) baterijskih ćelija.

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Kompanija ElevenEs iz Subotice je prva u Evropi u svom razvojnom centru radila na LFP prizmatičnoj bateriji odnosno litijum gvožđe-fosfatnoj bateriji.

Pre nego što je osnovao ElevenEs, Nemanja je deset godina radio u kompaniji Al Pack Group, gdje je vodio razne menadžerske projekte, uključujući akviziciju i restrukturiranje podružnice u Njemačkoj. Mikać je diplomirao napredno hemijsko inženjerstvo na Imperial College u Londonu.

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Nemanja Mikać

Biznismen

pogibija

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