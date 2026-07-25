Невријеме широм Грчке: Јака олуја погодила Атину, забиљежено десетине хиљада удара грома

Аутор:АТВ редакција
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Олуја са јаким вјетровима и кишом погодила је у петак по подне дио Грчке и главни град, Атину, и донијела проблеме становницима и туристима, преносе грчки медији.
Значајне количине падавина забиљежене углавном у централној и сјеверној копненој Грчкој, а Национална опсерваторија у Атини забиљежила је десетине хиљада удара грома.
Скеле стамбене зграде срушиле су се на надземну далеководну мрежу у Пиреју због невремена, а поруке упозорења примили су и становници Ларисе, Фтиотиде и острва Евија и Скирос.
Највеће количине падавина забиљежене у Тесалији, централној Грчкој (Евија и Атика), као и у дијеловима Пелопонеза, Епира и Македоније, посебно на Халкидикију.
Брзина ветра у Илиону, Атика, прешла је 50 километара на сат, а промјена времена на Олимпу донијела је интензиван град.
Лоше вријеме је изазвало проблеме у Фтиотиди, јер се кров откинуо у Макракомију, док су стабла падала под налетом олује.
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