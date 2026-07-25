Њемачка индустрија на кољенима: Мјесечно губе око 15.000 радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки индустријски сектор сваког мјесеца губи око 15.000 радних мјеста, упозорила је генерални директор Савеза њемачке индустрије /БДИ/ Тања Гонер.
Она је рекла агенцији ДПА да је ситуација за њемачку индустрију критична, али да постоји много прилика да се ствари преокрену.
"Иновације су одавно приоритет за многе компаније", нагласила је Гонерова и издвојила вјештачку интелигенцију као област од виталног значаја.
Она је истакла да геополитичка дешавања, попут царинске политике САД и растуће индустријске доминације Кине, такође оптерећују њемачку индустрију.
БДИ представља око 100.000 компанија, које заједно запошљавају више од осам милиона радника, преноси Срна.
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