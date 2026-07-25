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Осам људи, укључујући шесторо дјеце, нађено мртво у пожару у кући

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 10:54

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Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Фото: pexels/Anna Kester

Ватрогасци који су интервенисали због пожара у породичној кући у америчкој савезној држави Мичиген пронашли су осам тијела, међу којима је било шесторо дјеце. Код појединих жртава уочене су прострелне ране, саопштиле су власти у петак.

Капетан канцеларије шерифа округа Отава, Џејк Спаркс, описао је случај као „веома сложен“ и рекао да је истрага још у току.

Инцидент се догодио у петак у мјесту Гранд Хејвен Тауншип, на обали језера Мичиген, западно од града Гранд Рапидса.

Ватрогасци су први пут изашли на терен у јутарњим сатима након пријаве да се у том подручју осјећа мирис дима, али тада нису успјели да пронађу извор пожара.

Неколико сати касније поново су позвани због пријаве да се из једне куће види бијели дим. Када су ушли у објекат како би угасили ватру, затекли су језив призор.

„Када су ушли унутра, примјетили су да се у кући налази више преминулих особа“, рекао је Спаркс новинарима.

Укупно је пронађено осам тијела, међу којима је шесторо дјеце за коју се вјерује да су била узраста између пет и 15 година. Власти наводе да идентитет свих жртава још није званично потврђен.

У кући су пронађена и тијела двије одрасле особе.

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Према првим информацијама, сви страдали највјероватније су чланови исте породице.

Спаркс је рекао да су код појединих жртава пронађене прострелне ране, али да за сада није познато колико је особа било упуцано.

Тачан узрок смрти још није утврђен. Обдукције би требало да буду завршене током викенда.

Истражитељи разматрају могућност да је пожар подметнут, као и да је ријеч о убиству и самоубиству, али наглашавају да је истрага тек у почетној фази.

За сада власти не трагају за осумњиченима који нису били у кући, иако истичу да се тај закључак може променити како истрага буде напредовала.

„Не желим да доносим преурањене закључке у овом тренутку“, рекао је Спаркс.

На мјесту трагедије помажу и истражитељи за подметање пожара из државне полиције Мичигена. Према досадашњим сазнањима, пожар је избио унутар куће, али тачно мјесто настанка и узрок још нису утврђени.

(телеграф)

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Тагови :

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Дјеца

Америка

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