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Ватрена стихија пустоши Француску и Шпанију – евакуисане десетине хиљада људи

24.07.2026 18:11

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Авион за гашење пожара избацује воду док се бори против шумских пожара у Аресу, на западу Француске, у петак, 24. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Двије велике ватрене стихије западно од Мадрида су се спојиле, а трећа им се приближава.

Први пут у историји је због пожара у Шпанији проглашена ванредна ситуација на националном нивоу, а евакуисане су десетине хиљада људи. Француске власти наредиле су потпуну евакуацију полуострва Кап Фере, једног од најпопуларнијих туристичких одредишта на атлантској обали – око 63.000 људи напустило је то подручје.

Пожар је избио на југозападу мадридског региона након што се запалило возило на путу код мјеста Сан Мартин де Валдеиглесијас, због чега су евакуисани становници околних мјеста. Још један пожар избио је код Виље дел Прадо, а у подне је објављено да су се два пожара спојила. Шпанија је потом први пут у историји прогласила националну ванредну ситуацију због шумских пожара.

Потпуно је затворено пет регионалних путева, а дошло је и до прекида телекомуникација у 16 мјеста, због чега је отежана координација.

Више од 19.000 људи евакуисано је из насеља у планинском подручју западно од Мадрида. Упркос ангажовању више од 2.000 припадника служби за ванредне ситуације и десет противпожарних авиона, ватрогасци нису успјели да спријече спајање пожара.

Предсједница аутономне заједнице Мадрид Исабел Дијас Ајусо оцијенила је да је ријеч о „најгорем шумском пожару у историји региона“.

„Ово је савршена олуја – екстремно високе температуре и непрестани јаки вјетрови који не посустају“, рекла је Ајусова.

Евакуисани у покрајини Авила

Према ријечима представника централне власти у Кастиљи и Леону Никанора Сена, трећи пожар у провинцији Авила налази се на прагу спајања са пожарима у мадридском региону, а могуће је да се то већ догодило.

У области западно од Мадрида, гдје многи становници престонице имају викендице, густина насељености је велика. Само у једном стамбеном комплексу уништене су 43 куће.

Нешто боља ситуација је у провинцији Авила, гдје је пожар локализован код мјеста Бургохондо, а ноћне акције гашења одвијале су се по плану.

Евакуисано је и једно село код Уелве у Андалузији, а пожари су избили и у Леону и Теруелу.

Евакуација француског полуострва

Француске власти наредиле су потпуну евакуацију полуострва Кап Фере, једног од најпопуларнијих туристичких одредишта на атлантској обали.

Према подацима локалних власти, око 63.000 људи напустило је то подручје, дијелом аутомобилима, а дијелом чамцима које су власти упутиле у помоћ. У оближњем Бискаросу још један велики пожар угрожава стамбене објекте.

Пожар који је избио код мјеста Сомо, сјеверно од Кап Фереа, пријети да пресјече једини пут који води са полуострва.

Министар унутрашњих послова Француске Лоран Нинез изјавио је да је ријеч о највећем пожару у земљи ове сезоне. Ватра је захватила око 10.000 хектара шуме, уништила 80 кућа, од којих је око 50 потпуно изгорјело.

Према прогнозама, послије краткотрајног захлађења током викенда, Француску наредне седмице очекује нови талас екстремних врућина. Високе температуре већ утичу и на рад нуклеарних електрана, јер загријавање ријечних вода које се користе за хлађење реактора може довести до ограничења у производњи електричне енергије. Реактор „Голфеш 2“ на југу земље ван погона је од 7. јула због високих температура.

Топлотни талас погађа и пољопривреду. Француска агенција „FranceAgriMer“ саопштила је да дуготрајне врућине погоршавају стање усјева кукуруза у Француској, највећем произвођачу житарица у Европској унији.

У Француској тренутно букти 32 пожара, а 50.000 хектара изгорјело је од почетка године, што је троструко више него 2025. године.

(РТС)

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ватра

Ватрогасци

Мадрид

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