Мушкарац из БиХ крао парфеме у Хрватској, крио их у дјечијим колицима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац (33) из БиХ осумњичен је да је из једне дрогерије у Метковићу украо парфеме и козметику вриједну готово 800 евра, скривајући их у дјечијим колицима у којима се налазило једногодишње дијете.
Како је саопштила Полицијска управа дубровачко-неретванска он је, након што је напустио Хрватску, ухапшен по расписаној потрази.
Како се додаје утврђено је да је козметичке производе крао док је био с двоје мале дјеце, а украдене предмете сакрио у колица с дјететом.
"Након што је радница једног од одјела дрогеријске трговине у Метковићу, крајем јуна ове године, Полицијској станици Метковић пријавила крађу већег броја козметичких производа, полицијски службеници су провели криминалистичко истраживање које је резултирало казненим пријављивањем 33-годишњег држављанина Босне и Херцеговине за кривично дјело крађе", наводи се у саопштењу полиције.
Како се додаје, криминалистичким истраживањем је утврђено да је осумњичени током послијеподневних сати 30. јуна, с полица изложених парфема на одјелу парфимерије, отуђио више различитих мушких и женских парфема те разних козметичких производа укупне вриједности 798,75 евра.
"Утврђено је да је, пролазећи у више наврата поред полица, вадио производе из оригиналних картонских паковања и стављао у врећицу која је била закачена на дјечја колица која је у том тренутку гурао, а у којима се налазило дијете старости једне године", појашњава се у саопштењу.
Полиција додаје да је након тога с колицима стигао до касе гдје је другом дјетету, старости пет година, који се такође цијело вријеме налазио у његовој непосредној близини, купио играчку коју је платио готовином, да би се, потом, без плаћања претходно узетих козметичких производа удаљио из трговине.
Полицијски службеници Полицијске станице Метковић су врло брзо након запримања кривичне пријаве идентификовали починиоца и утврдили да је возилом БиХ напустио Хрватску због чега је за њим расписана потрага.
"На основу расписане потраге, у вечерњим сатима у уторак, ухапсили су га полицијски службеници Станице граничне полиције Метковић након чега је доведен у просторије полиције на криминалистичко истраживање по завршетку којег је против њега поднијета кривична пријава Општинском јавном тужилаштву у Метковићу", закључује се у саопштењу, преноси Дневник.хр
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
51
21
42
21
42
21
28
21
24
Тренутно на програму