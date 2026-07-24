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Ина и Петрол ограничили точење горива

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 17:24

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Пумпа
Фото: ATV

Ина и Петрол увели су привремено ограничење точења горива на својим бензинским пумпама, након што су у јавност процуриле информације о могућем значајном поскупљењу горива од уторка, посебно дизела.

Према писању истарског портала Регионал Експрес, привремено ограничење од данас је на снази и на Петроловој бензинској пумпи у Мутилској улици у Пули.

На бензинским пумпама постављена су обавјештења у којима се наводи да од 24. јула 2026. године важи привремено ограничење продаје горива до даљњег.

„Поштовани и цијењени купци, обавјештавамо вас да се од 24. јула 2026. године уводи привремено ограничење продаје горива које ће бити на снази до даљњег. Максимална количина горива по једном точењу износи 300 литара. Захваљујемо на разумијевању и сарадњи“, наводи се у обавјештењу на једној од Ининих бензинских пумпи.

Купцима захвалили на разумијевању и сарадњи

Слична обавјештења појавила су се и на бензинским пумпама Петрола.

Ни из Петрола нису навели разлог увођења ограничења, већ су се купцима захвалили на разумијевању и сарадњи.

Раст цијена

Према тренутном моделу израчуна, цијена литра Еуросупера 95 могла би порасти за 11 центи, на 1,65 евра. Још веће поскупљење очекује се за евродизел, који би уз раст од 22 цента могао коштати 1,81 евро по литру. Плави дизел би, према процјенама, поскупио за 24 цента и коштао 1,26 евра по литру.

Раст цијена очекује се и код течног нафтног гаса (ТНГ). Према незваничним подацима, ТНГ за боце могао би поскупјети за седам центи, на 1,88 евра по килограму, док би иста корекција важила и за ТНГ за резервоаре, чија би нова цијена износила 1,30 евра по килограму, преноси Индекс.

Ријеч је о незваничним процјенама заснованим на тренутном моделу обрачуна, па су могуће промјене прије коначне одлуке.

Премијер Хрватске Андреј Пленковић потврдио је да ће гориво поскупјети, али је истакао да су могућности Владе да утиче на нове цијене ограничене.

„Учинићемо оно што можемо и наше могућности су лимитиране, али ћемо наставити да субвенционишемо грађане и привреду“, рекао је Пленковић.

Нове цијене горива требало би да ступе на снагу у уторак.

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Тагови :

Хрватска

бензинска пумпа

ограничено точење горива

Андреј Пленковић

поскупљење горива

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