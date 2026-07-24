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Европол против екстремистичке мреже "The Com"

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 18:09

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Током јуна и јула ове године спроведена је Европолова акција усмјерена на нихилистички насилни екстремистички садржај на мрежама са циљем да се поремети онлајн екосистем групе "The Com" и ограничи ширење пропаганде.

Група "The Com" представља лабаву мрежу маргиналних онлајн група које се придржавају мизантропског и нихилистичког погледа на свијет. Групе повезане са организацијом The Com врбују и подстичу жртве које користе друштвене мреже, апликација за размјену порука и платформама за игре, да се упусте у самоповријеђивање, мучење животиња, насилне нападе и производњу материјала о сексуалном злостављању дјеце.

"Алгоритми друштвених мрежа излажу младе појединце екстремистичком материјалу , без обзира да ли га траже или не, са садржајем који у почетку може дјеловати безопасно, али брзо ескалира у екстремно насиље и трауматизујуће материјале. Садржај The Com-а је прожет кодираним језиком и емоџијима у којима одрасли могу имати потешкоћа да га дешифрују, преносећи поруке које подстичу самоповрјеђивање и сексуалну експлоатацију малољетника", наводе из Европола.

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Садржај укључује насилне видео записе и слике које приказују самоповрјеђивање, самоубиство, материјал о сексуалном злостављању дјеце (CSAM), окрутност према животињама и насилне нападе, те што је садржај екстремнији и штетнији који корисник или група могу да произведу, то је њихов статус у заједници којој припадају виши.

Неки од садржаја укључују видео снимке насилних напада на улици, праксе познате као „потјера на човјека“ или подметање пожара. Поред тога, "The Com" производи приручнике или водиче који покривају теме као што су намамљивање, убиство, израду импровизованих експлозивних направа или идеолошке ставове. Ове приручнике креирају групе како би упутиле чланове о методама за извршавање насилних напада, врбовање, сексуално изнуђивање рањивих малољетника или јавно објављивање нечијих личних података, лажно пријављивање озбиљног инцидента.

Током протекле двије године, Европски центар за борбу против тероризма при Европолу је примјетио да се мрежа „The Com“ развија у глобалну пријетњу, посебно у погледу малољетника као жртава и починилаца. ECTC је примио стотине захтјева од држава чланица и трећих страна у вези са злочинима почињеним у оквиру мреже „The Com“. Захтјеви у вези са нихилистичким насилним екстремизмом такође су одражени у истрагама поднијетим ECTC-у ради подршке.

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Тагови :

Европол

организовани криминал

криминал

Пропаганда

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