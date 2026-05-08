Прекинут "кокаински пут": Заплијењено 20 тона дроге

Аутор:Милица Јагодић
Шпанска Цивилна Гарда заплијенила је 11 тона кокаина, 8, 5 тона хашиша, те ухапсила 54 људи и на тај начин прекинула главну руту за трговину кокаином преко Атлантског океана.
Између 13. и 26. априла 2026. године, Шпанска Цивилна Гарда под водством Европола, пресрела је криминалне мреже које су превозиле кокаин из Латинске Америке у Европу путем сложених трансфера, који су осмишљени да избјегавају главне луке.
Током ове акције, откривени су сумњиви бродови који су били умјешани у транспорт дроге преко мора, а резултати говоре да је заплијењено 11 тона кокаина, 8,5 тона хашиша, ухапшене 54 особе и пресретнуто 8 бродова, саопштено је из Европола.
Раније ове године, Европол је издао упозорење да криминалне мреже све више преусмјеравају трговину кокаином са главних европских лука ка мање познатим воденим путевима.
