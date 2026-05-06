Шпанија враћа кућама путнике са крузера

Сви путници на крузеру погођеном смртоносном епидемијом хантавируса који буду асимптоматски, а нису из Шпаније, биће враћени у своје земље након што брод стигне на Тенерифе са Зеленортских Острва, изјавила је шпански министар здравља Моника Гарсија.
Она је на конференцији за новинаре рекла да путници који нису Шпанци неће морати да буду у карантину у Шпанији, а даље одлуке су на њиховим матичним земљама.
Гарсија је додала да ће 14 Шпанаца бити пребачено авионом у болницу у Мадриду, гдје ће боравити у карантину.
Крузер "МВ Хондијус", на којем је око 150 људи, добио је дозволу од Владе Шпаније да доплови на Канарска острва. Планирано је да се сви путници искрцају и да буду подвргнути медицинским прегледима.
Холандски пар и један њемачки држављанин умрли су након избијања епидемије хантавируса на броду почетком априла, док је британски држављанин евакуисан са крузера и налази се на интензивној њези у Јужноафричкој Републици.
