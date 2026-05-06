Кренула инвазија стршљенова - власти масно плаћају "ловце" на њих

Аутор:АТВ
Коментари:0
Њемачке власти покренуле су нови програм за сузбијање ширења инвазивне врсте азијског стршљена, уз финансијске подстицаје који за поједине интервенције достижу и до 2.000 евра.
Ријеч је о врсти Веспа велутина, која се посљедњих година убрзано шири Европом и представља озбиљну пријетњу пчелама, опрашивању биљака и пољопривреди.
Свијет
Сударили се аутобус и цистерна, најмање 16 мртвих
У њемачкој покрајини Сјеверна Рајна Вестфалија број пријављених случајева експлодирао је за само неколико година. Док је 2022. забиљежено свега девет опажања, током 2025. године регистровано их је више од 7.300.
Због наглог ширења ове врсте, тамошње Министарство пољопривреде и заштите потрошача представило је почетком маја нови систем помоћи, развијен у сарадњи са пчеларским удружењима и професионалним организацијама.
Програм се заснива на три кључна сегмента: едукацији, финансијској помоћи и директним наградама за уклањање гнезда.
Пчелари ће пролазити додатне обуке за безбједно уклањање гнијезда, укључујући коришћење специјалне опреме попут уређаја за усисавање стршљенова.
Тенис
Надал: Синер је за Зверева практично непобједив
Држава ће финансирати и набавку заштитних одијела и професионалне опреме како би пчелари могли активније да учествују у контроли популације.
За уклањање примарног гнијезда предвиђена је накнада од 150 евра, док се за секундарна гнијезда исплаћује 300 евра. У случајевима када је потребна сложенија интервенција и напредна опрема, могуће је добити и до 2.000 евра помоћи.
Стручњаци упозоравају да је азијски стршљен постао једна од највећих пријетњи пчелињим заједницама у Европи.
Овај инсект препознаје се по тамном тијелу, жутим врховима ногу и карактеристичним сивим гнијездима која подсјећају на лампионе и најчешће се налазе у крошњама дрвећа.
Друштво
Светог Ђорђа су мучили јер није хтио да се одрекне вјере: Поштују га и муслимани
Иако углавном није агресиван, у близини гнијезда може бурно да реагује, због чега власти упозоравају грађане да никако не покушавају сами да уклањају гнијезда.
Њемачке власти позвале су грађане да свако опажање пријаве путем званичних канала, уз могућност слања фотографија ради лакше идентификације.
Стручњаци наглашавају да је брза реакција кључна како би се спријечило даље ширење ове инвазивне врсте, која директно угрожава опрашивање биљака, производњу хране и читав екосистем.
Република Српска
Дарко Младић: Генерал лошије него јуче, не знамо колико ће издржати
Увођењем финансијских подстицаја и организованом контролом, Њемачка покушава да заустави раст популације азијског стршљена и умањи посљедице по животну средину и економију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
18
20
18
19
18
11
18
05
17
53
Тренутно на програму