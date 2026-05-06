Хантавирус на холандском крузеру, предсједник Канарских острва не жели да прихвати брод

Због појаве хантавируса на холандском крузеру "MV Hondius", на којем су преминуле три особе, избио је спор између локалних власти Канарских острва и шпанске владе око дозволе за пристајање брода. Свјетска здравствена организација упозорава да је могућ пренос вируса међу особама које су биле у блиском контакту, али и "да је ризик по ширу јавност низак". Дио путника је већ евакуисан у Холандију ради лијечења и изолације.
Предсједник Канарских острва Фернандо Клавихо саопштио је да се противи плану шпанске владе да дозволи пристајање холандског крузера "MV Hondius", на којем је регистрована појава хантавируса, од чијих последица су до сада преминуле три особе, док је најмање седам путника заражено.
Епидемија хантавируса, који се обично шири међу глодарима, избила је на холандском крузеру након што је 1. априла испловио из аргентинске луке Ушуаја.
Свјетска здравствена организација је саопштила да је вирус "могао да се прошири и међу људима који су били у веома блиском контакту", уз напомену да је "ризик за ширу јавност низак".
Према ранијем договору, брод је требало да пристане у луку Санта Круз на канарском острву Тенерифе у суботу, након што је током претходних дана био усидрен на Зеленортским острвима, али је председник ове шпанске аутономне покрајине одбацио такву могућност и затражио хитан састанак са премијером државе Педром Санчезом.
"Ова одлука није заснована ни на каквим техничким критеријумима, нити нам је пружено довољно информација да одржимо поруку смирености и гарантујемо безбједност становништва на Канарским острвима", рекао је Клавихо.
Министарство здравља Шпаније претходно је саопштило да поступа у складу са "моралним и законским обавезама" и захтјевом СЗО да се обезбиједи медицинска њега, наводећи да су Канарска острва најближа локација са потребним капацитетима.
У међувремену, холандска влада евакуисала је троје путника са брода, док су здравствене институције пренијеле да двоје од њих имају "акутне симптоме" и да су пребачени у адекватне медицинске центре у Холандији.
Трећа путница је, наводи се, "била у блиском контакту са путником који је на броду преминуо 2. маја" и такође се налази у изолацији.
Генерални директор Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус изјавио је да у овој фази укупни ризик по јавно здравље остаје низак.
"Троје путника код којих се сумња на инфекцију хантавирусом евакуисана су са крузера и пребачена у Холандију ради медицинског збрињавања, у координацији са Свјетском здравственом организацијом (СЗО), оператером брода и надлежним властима Зеленортских Острва, Уједињеног Краљевства, Шпаније и Холандије", написао је Гебрејесус на Иксу (Твитеру).
Нагласио је да СЗО наставља да сарађује са оператером брода на блиском праћењу здравственог стања путника и посаде, као и са државама у обезбјеђивању одговарајућег медицинског праћења и евакуације у случају потребе.
Такође, у Швајцарској је један мушкарац хоспитализован пошто је заражен вирусом током путовања на крузеру.
Локалне власти наводе да је пренос са човјека на човјека "риједак" и да је ризик по становништво Швајцарске "низак", а да је заражени пацијент у изолацији.
На броду у Атлантском океану налази се око 150 путника и чланова посаде из 23 земље.
