Снимак с Мет Гале је "упропастио" интернет: Исмијавају је због чудног позирања

АТВ
06.05.2026 14:26

Рејчел Зеглер стиже на добротворну гала вечер Института за костиме Метрополитан музеја уметности поводом отварања изложбе „Умјетност костима“ у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Њујорку
Рејчел Зеглер се нашла на друштвеним мрежама након Мет Гале, али не због бијеле тоалете, већ због необичних покрета вилицом.

Глумица Рејчел Зеглер која се прославила улогом у Дизнијевом филму "Снегуљица", привукла је велику пажњу на овогодишњој Мет Гали, али не због свог модног издања, већ због необичног позирања на црвеном тепиху.

Постала је вирална због необичних покрета вилице које су камере забиљежиле, те на друштвеним мрежама не престају да је коментаришу, па чак и исмијевају, преноси Б92.

Након снимка који су видјели многи су се запитали да ли је једноставно била само нервозна или је у питању нека нова техника позирања или, пак, нешто сасвим треће, до сада невиђено.

"Шта то ради с вилицом?", "Да ли је ово нека нова вјежба за лице?", "Ово је тако чудно за гледање"...гласе неки од коментара, а многи упоређују Рејчел с разним анимираним ликовима.

