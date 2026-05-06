Ролингстонси прославили објављивање 25. албума

Тројица преосталих чланова "Ролингстонса" присуствовали су догађају на црвеном тепиху у Бруклину поводом објављивања 25. студијског албума бенда под називом "Форин тангс", који је наставак њиховог издања награђеног "Гремијем" из 2023. године.
Колекција од 14 пјесама биће представљена 10. јула, када Мик Џегер, Кит Ричардс и Рони Вуд обиљежавају 64 године енглеског рок бенда са коријенима у блузу и ар-ен-бију, који је постао један од најуспјешнијих, најутицајнијих и најтрајнијих музичких поп група у свијету.
На омоту албума, који је креирао сликар Натанијел Мери Квин, налази се шарена, готово гротескна, композитна слика Џегера, Ричардса и Вуда. Њихове преувеличане, збркане црте лица састављене су у један унакажени портрет.
На поподневној забави поводом објављивања албума, тројица "Стонса" су прошетала црвеним тепихом, позирала за фотографе и обавила интервју са комичарем и водитељем Конаном О`Брајаном.
Албуму "Форин тангс" претходило је дигитално издање главног сингла "Ин д старс", заједно са уводном нумером албума "Раф анд твистид".
Физичко издање првог сингла наћи ће се у продаји 15. маја.
"Форин тангс" је други студијски албум "Стонса" од смрти бубњара Чарлија Вотса 2021. године и 25. сет нове музике од оснивања бенда 1962. године са поставом која је укључивала Џегера као пјевача, Ричардса на гитари и мултиинструменталисту Брајана Џонса, који је умро 1969. године, преноси Срна.
