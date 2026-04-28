Једини естрадни сукоб Здравка Чолића: Никада није прешао преко ове увреде

Здравко Чолић је дефинитивно једна од најмање конфлктних јавних личности на нашим просторима. Међутим, један његов естрадни сукоб и данас се памти.
Лепосава Стефановић, познатија као Локица, седамдесетих и осамдесетих година заједно с плесном групом Локице наступала је са Здравком Чолићем, па су годинама били велики пријатељи. Међутим, у једном тренутку је дошло до сукоба, а пјевач и позната дама нису поправили однос ни четири деценије након краха пријатељства.
Наиме, Здравко Чолић се јако увриједио када је Лепосава Стефановић изјавила да није талентован за плес.
Када се пјевач вратио из војске, гдје је отишао 1978. године, престао је да прича с њом, а она је у више наврата истакла да јој је много жао због тога.
"Када смо снимали филм 'Певам дању, певам ноћу', рекла сам редитељу Јовану Ристићу да Здравко није талентован за плес. Како је то био филм о Чоли, редитељ ми је рекао да су сви, почевши од пријатеља, колега, па и инструктора плеса уљепшавали изјаве о њему и да сам ја заправо једина која каже оно што сви виде – а то је да Здравко не зна да плеше", рекла је Локица својевремено.
Здравко Чолић се јако увриједио када је Лепосава Стефановић изјавила да није талентован за плес, пише Блиц
"Након те изјаве је престало наше пријатељство. Морала сам то рећи јер је Рица тражио. Жао ми је. Никад не говорим ружне ствари о људима. Објаснила сам само да он нема талент за плес, а вјежбањем смо направили резултат. Научио је да плеше. Вољела бих да се помиримо због његових ћерки и супруге. Имам и ја сад унуку. Можда је то била нека сујета", закључила је Локица тада.
Локица се, иначе, може похвалити свестраним знањем и вјештинама. Била је педагог, професорка балета, фитнес инструкторка, али изнад свега пионирка југославенског сценског наступа. Шира јавност зна је као вођу плесне групе 'Локица' коју су чиниле дјевојке истих конституција, плесних способности и кратких, на боб ошишаних фризура, углавном офарбаних у плаво.
Иако ју је плес одувијек фасцинирао, на наговор оца завршила је Архитектонски факултет, а једно вријеме се тиме чак и бавила.
