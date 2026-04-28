Огласила се Зорица Брунцлик након тешког периода: ''Идемо даље - још јаче''

28.04.2026 09:27

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.
Зорица Брунцлик се вратила у Пинкове звезде послије два мјесеца, колико је морала на паузу због операције коју је имала и тешке болести.

Њу су јуче дочекали громогласним аплаузом, а сваки члан жирија јој се бацио у загрљај.

Љубав и секс

Три реченице које не смијете рећи партнеру након свађе: Ово су "бомбе" које руше везу

Након што се снимање завршило, огласила се Зорица Брунцлик и то на Инстаграму сликом са пјевача који се такмиче.

- Послије свега, осмијех је опет ту. Вратила сам се међу своје кандидате, музику и сцену коју волим. Хвала свима који су били уз мене у тешким тренуцима. Идемо даље - још јаче и са још више љубави - написала је Зорица.

Испод објаве јој се одмах обратила и колегиница, пјевачица Милена Плавшић.

- Хвала Богу, срећно, драга Зоко! Жива и здрава била и све најбоље, од срца ти желим! - написала јој је колегиница.

Здравље

Због ових производа једно дијете заврши у болници сваких пола сата

Ову болест је побиједила

Данима се нагађало која је болест приковала пјевачицу за кревет, а сада је Зорица Брунцлик ријешила да прекине тишину и коначно открије са чиме се изборила уз помоћ љекара.

- Кемиш је лежао са мном, он је био највећа подршка. Звало је много колега - рекла је Зорица за "Премијеру" и додала да болест није крила:

- То нисам крила, не можеш бити у болници толико дуго, а да имаш грип. Имала сам тешку операцију и била је успјешна. Савјетујем свима да иду на систематске прегледе. У мом случају је било дебело цријево. Колоноскопију треба сви да раде превентивно послије 50. године. Нисам сам се бавила озбиљно својим здрављем и дошло је докле је дошло.

Прочитајте више

У БиХ поново стиже минус: Прогноза до краја седмице

Друштво

У БиХ поново стиже минус: Прогноза до краја седмице

3 ч

0
Илић за АТВ: Истина о звјерским злочинима у Јасеновцу дуго скривана

Република Српска

Илић за АТВ: Истина о звјерским злочинима у Јасеновцу дуго скривана

3 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Економија

Цијене у Њемачкој ниже него у БиХ: Погледајте колико кошта килограм Нутеле

4 ч

0
Мајка и беба

Занимљивости

Ово мушко име је понијело титулу најпопуларнијег у Републици Српској

4 ч

0

Више из рубрике

Даниел Кајмакоски открио како се бори са траумом након отмице у Београду

Сцена

Даниел Кајмакоски открио како се бори са траумом након отмице у Београду

4 ч

0
Пјевачица Анђела Игњатовић Бресквица

Сцена

Бресквица раскинула са Немањом након пет година везе

5 ч

0
поп икона пјевачица Америка Мадона

Сцена

Мадона промијенила лични опис: Затегнутим лицем изазвала лавину реакција

14 ч

0
Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа

Сцена

Мајка јој стављала перике и шминкала од малих ногу: На њој згрнула силне новце, а ево како данас изгледа

15 ч

0

  • Најновије

12

55

Домаћа прихрана за цвијеће: Од ње буја ''као лудо''

12

50

Предсједништво БиХ усвојило споразум о Јужној интерконекцији

12

47

Јелачи повећана казна за убиство Кисина, оптуженима 31 година затвора

12

42

Мај 2026. доноси баш озбиљне паре за три знака

12

36

На обали Дрине пронађено 10 угинулих свиња, огласило се Министарство

