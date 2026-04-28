Огласила се Зорица Брунцлик након тешког периода: ''Идемо даље - још јаче''

Њу су јуче дочекали громогласним аплаузом, а сваки члан жирија јој се бацио у загрљај.

Након што се снимање завршило, огласила се Зорица Брунцлик и то на Инстаграму сликом са пјевача који се такмиче.

- Послије свега, осмијех је опет ту. Вратила сам се међу своје кандидате, музику и сцену коју волим. Хвала свима који су били уз мене у тешким тренуцима. Идемо даље - још јаче и са још више љубави - написала је Зорица.

Испод објаве јој се одмах обратила и колегиница, пјевачица Милена Плавшић.

- Хвала Богу, срећно, драга Зоко! Жива и здрава била и све најбоље, од срца ти желим! - написала јој је колегиница.

Ову болест је побиједила

Данима се нагађало која је болест приковала пјевачицу за кревет, а сада је Зорица Брунцлик ријешила да прекине тишину и коначно открије са чиме се изборила уз помоћ љекара.

- Кемиш је лежао са мном, он је био највећа подршка. Звало је много колега - рекла је Зорица за "Премијеру" и додала да болест није крила:

- То нисам крила, не можеш бити у болници толико дуго, а да имаш грип. Имала сам тешку операцију и била је успјешна. Савјетујем свима да иду на систематске прегледе. У мом случају је било дебело цријево. Колоноскопију треба сви да раде превентивно послије 50. године. Нисам сам се бавила озбиљно својим здрављем и дошло је докле је дошло.

