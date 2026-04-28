Три реченице које не смијете рећи партнеру након свађе: Ово су "бомбе" које руше везу

28.04.2026 09:21

Фото: RDNE Stock project/Pexels

Свађа сама по себи није проблем у већини веза. Прави изазов почиње оног тренутка када вика утихне и крене тихи разговор.

Управо тада изговарамо реченице које остављају ожиљке годинама. Психолози издвајају три конкретне формулације које дјелују као „отров“ за сваки однос.

1. Ти си увијек исти/иста

Ова реченица је етикета која затвара врата промјени. Њоме поништавате сав претходни труд партнера и године заједничког рада. Партнер стиче утисак да промјена нема смисла, јер ће у вашим очима увијек бити исти.

Рјешење: Умјесто генералне осуде, опишите конкретно понашање: „Сметало ми је што си данас заборавио на наш договор.“

2. Моја мајка је била у праву за тебе

Ова изјава увлачи породицу у сукоб и ствара осјећај да против партнера стоји цијели ваш „клан“. Повјерење се руши на два фронта, а партнер ће послије оваквих ријечи тешко опет слободно одлазити на породичне ручкове.

Рјешење: Говорите из свог угла и останите фокусирани на тренутни проблем, без мијешања трећих особа.

3. Не знам зашто сам уопште са тобом

Иако често долази као излив бијеса, ова реченица сије сумњу која тиња мјесецима. Партнер је врти у глави данима, питајући се да ли сте то озбиљно мислили. Према подацима Америчке психолошке асоцијације, презир и обезврјеђивање су међу најјачим предсказатељима развода.

Ако сте превише љути, реците: Тренутно ми је тешко да разговарам, треба ми пауза.

Златно правило: Првих 24 сата

Терапеути савјетују да не доносите никакве закључке о вези у првих 24 сата након сукоба. Мозак тада ради на кортизолу, па је све што кажете претјерано. Такође, држите се правила: једна свађа – једна тема. Не мијешајте старе сукобе у нову расправу, преноси Супержена.

љубавне везе

