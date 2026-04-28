Због ових производа једно дијете заврши у болници сваких пола сата

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ново истраживање из САД-а показује да сваких 35 минута једно дијете заврши у Хитној помоћи због повреда или тровања изазваних кућним средствима за чишћење, а најчешћи узрок су детерџенти и избјељивачи.
Процјењује се да је чак 240.800 дјеце млађе од пет година између 2007. и 2022. године затражило хитну медицинску помоћ због повреда или тровања узрокованих тим производима.
То значи да се таква незгода догоди отприлике сваких 35 минута.
Најчешћи узрок повреда били су избјељивачи и детерџенти. Посебно се истичу капсуле и паковања детерџента за веш-машине и машине за суђе, које су одговорне за чак трећину свих случајева. Оне могу изазвати опекотине на кожи и очима, али и озбиљне посљедице ако их дијете прогута, преноси Крени здраво.
Најугроженија су дјеца узраста од једне до двије године. У тој фази развоја дјеца истражују свијет стављањем предмета у уста, али притом не могу препознати опасности нити прочитати упозорења на производима.
Истраживање, које се темељи на 16 година података америчке Комисије за сигурност потрошачких производа, показало је да су повреде повезане с капсулама детерџента нагло порасле након њиховог појављивања 2012. године, достигле врхунац 2015, а затим почеле опадати до 2022.
Пад се дјелимично приписује увођењу безбједвносних мјера попут отпорније амбалаже, непрозирних паковања и капсула које се спорије растварају те имају горак укус како би се смањила могућност гутања.
Ипак, упркос смањењу, капсуле су и даље водећи узрок повреда повезаних с детерџентима.
Додатни проблем представљају производи у спреју, који су повезани са 28 одсто повреда. У већини случајева долази до оштећења очију, укључујући хемијске опекотине и тровања. Забрињава и податак да се готово четвртина повреда догодила када је друга особа попрскала дијете средством.
Представници индустрије истичу како произвођачи континуирано унапређују сигурност амбалаже, означавање и едукацију потрошача. Такође наводе да новији подаци показују даљњи пад случајева изложености дјеце овим производима.
Без обзира на то, стручњаци се слажу у једном – превенција је кључна.
Како бисте смањили ризик, препоручује се:
Иако се ради о свакодневним производима, важно је имати на уму да за малу дјецу они могу представљати озбиљну пријетњу здрављу.
