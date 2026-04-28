Због ових производа једно дијете заврши у болници сваких пола сата

28.04.2026 09:18

Дјевојчица у жутој хаљини стоји у болничкој соби
Фото: Los Muertos Crew/Pexels

Ново истраживање из САД-а показује да сваких 35 минута једно дијете заврши у Хитној помоћи због повреда или тровања изазваних кућним средствима за чишћење, а најчешћи узрок су детерџенти и избјељивачи.

Процјењује се да је чак 240.800 дјеце млађе од пет година између 2007. и 2022. године затражило хитну медицинску помоћ због повреда или тровања узрокованих тим производима.

Најчешћи узрок повреда били су избјељивачи и детерџенти. Посебно се истичу капсуле и паковања детерџента за веш-машине и машине за суђе, које су одговорне за чак трећину свих случајева. Оне могу изазвати опекотине на кожи и очима, али и озбиљне посљедице ако их дијете прогута, преноси Крени здраво.

Најугроженија су дјеца узраста од једне до двије године. У тој фази развоја дјеца истражују свијет стављањем предмета у уста, али притом не могу препознати опасности нити прочитати упозорења на производима.

Капсуле су и даље водећи узрок повреда повезаних с детерџентима.

Истраживање, које се темељи на 16 година података америчке Комисије за сигурност потрошачких производа, показало је да су повреде повезане с капсулама детерџента нагло порасле након њиховог појављивања 2012. године, достигле врхунац 2015, а затим почеле опадати до 2022.

Пад се дјелимично приписује увођењу безбједвносних мјера попут отпорније амбалаже, непрозирних паковања и капсула које се спорије растварају те имају горак укус како би се смањила могућност гутања.

Додатни проблем представљају производи у спреју, који су повезани са 28 одсто повреда. У већини случајева долази до оштећења очију, укључујући хемијске опекотине и тровања. Забрињава и податак да се готово четвртина повреда догодила када је друга особа попрскала дијете средством.

Представници индустрије истичу како произвођачи континуирано унапређују сигурност амбалаже, означавање и едукацију потрошача. Такође наводе да новији подаци показују даљњи пад случајева изложености дјеце овим производима.

Без обзира на то, стручњаци се слажу у једном – превенција је кључна.

Како заштитити дијете?

Како бисте смањили ризик, препоручује се:

  • да држите средства за чишћење изван дохвата дјеце, по могућности у закључаном ормарићу
  • да производе увијек чувате у оригиналној амбалажи
  • да бирате производе са заштитом од отварања за дјецу.

Иако се ради о свакодневним производима, важно је имати на уму да за малу дјецу они могу представљати озбиљну пријетњу здрављу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

