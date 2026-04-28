Талентована глумица каријеру замијенила духовним животом: Сада је игуманија манастира

Аутор:АТВ
Коментари:1
Некадашња нада глумишта и звијезда филма "Сенке успомена", Александра Губеринић, своју обећавајућу каријеру замијенила је духовним животом у потпуности посвећеним Богу.
Данас је позната као мати Лукија, игуманија једног манастира у родној Црној Гори.
Хроника
Расправа завршила крвопролићем: Избо младића јер му је напао сина?
Александра Губеринић је 1993. године уписала глуму на Факултету драмских умјетности код професора Миленка Маричића и важила је за једну од најталентованијих младих студенткиња. Њену класу чинила су данас бројна позната имена, међу којима су Милош Тимотијевић, Паулина Манов и Данијела Врањеш.
Публика је памти по улози младе дјевојке која жели да постане глумица у филму “Сенке успомена” из 2000. године, гдје је играла заједно са глумачким легендама Батом Живојиновићем и Драганом Јовановићем. Једна од најзапаженијих сцена јесте тренутак у којем Александра неспретно удара шамар Бати Живојиновићу током снимања кадра у оквиру самог филма.
Далеко од јавности, Александра је добила монашко име мати Лукија. Манастир чија је данас игуманија налази се у њеној родној кући у Црној Гори. Глумац Сергеј Трифуновић недавно се сусрео са њом и подијелио заједничку фотографију на Инстаграму, што је изазвало велику пажњу. Овој објави се прикључио и глумац Андрија Милошевић, присјетивши се да су крајем деведесетих заједно играли премијеру представе “Happy End” у Црногорском народном позоришту.
Градови и општине
Језиви призори на обали Дрине: Пронађено 10 угинулих свиња
Поводом сусрета са својом некадашњом колегиницом, Сергеј Трифуновић је на друштвеним мрежама подијелио сљедеће ријечи:
– Некада се звала Александра Сашка Губеринић, познавао сам је из аматеризма, онда је уписала ФДУ и била једна од најталентованијих глумица које смо имали. Данас је Мати Лукија, Игуманија манастира у Црној Гори. Кућа у којој је манастир, је њена родна кућа. То је тек једна фантастична прича коју вам нећу испричати. Исто тако вам нећу рећи ни гдје је манастир, јер је то њена жеља – написао је глумац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
13
04
12
55
12
50
12
47
12
42
Тренутно на програму