Logo
Large banner

Расправа завршила крвопролићем: Избо младића јер му је напао сина?

Аутор:

АТВ
28.04.2026 08:24

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У београдском насељу Земун Поље јуче око 18 часова дошло је до бруталног уличног обрачуна који се завршио крвопролићем.

Према информацијама до којих је дошао ''Телеграф.рс'', младић Л. Ј. (23) задобио је убодну рану у предјелу груди, након што му је мушкарац Т. М. (31) зарио сјечиво током туче.

Двије верзије догађаја: Да ли је све почело нападом на дијете?

Иако ће прецизне околности инцидента бити утврђене тек након детаљне истраге, једна верзија приче која се испитује баца потпуно ново свјетло на овај сукоб. Наиме, сумња се да је рањени Л. Ј. (23) први напао шеснаестогодишњег дјечака.

Наводно, видјевши да му је син угрожен, отац тинејџера Т. М. (31) је истрчао, сукобио се са Л. Ј., а потом га избо и нанио му тешке тјелесне повреде.

Повријеђени је "стари зналац" полиције

Екипа Хитне помоћи је рањеног младића превезла у болницу, гдје је задржан на лијечењу због тежине повреда (ТТП). Л. Ј. наводно није непознато име истражним органима. Он је "стари зналац" београдске полиције и до сада је хапшен у више наврата због различитих кривичних дјела.

Осумњиченом одређено задржавање

По налогу надлежног тужилаштва, Т. М. (31) је одређено полицијско задржавање до 48 сати. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање.

Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај, а у склопу истраге биће испитани свједоци, као и актери ове драме, како би се прецизно утврдило ко је започео сукоб и да ли је ријеч о самоодбрани или бруталном обрачуну.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Земун

Туча

физички напад

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner