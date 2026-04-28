Расправа завршила крвопролићем: Избо младића јер му је напао сина?

У београдском насељу Земун Поље јуче око 18 часова дошло је до бруталног уличног обрачуна који се завршио крвопролићем.
Према информацијама до којих је дошао ''Телеграф.рс'', младић Л. Ј. (23) задобио је убодну рану у предјелу груди, након што му је мушкарац Т. М. (31) зарио сјечиво током туче.
Иако ће прецизне околности инцидента бити утврђене тек након детаљне истраге, једна верзија приче која се испитује баца потпуно ново свјетло на овај сукоб. Наиме, сумња се да је рањени Л. Ј. (23) први напао шеснаестогодишњег дјечака.
Наводно, видјевши да му је син угрожен, отац тинејџера Т. М. (31) је истрчао, сукобио се са Л. Ј., а потом га избо и нанио му тешке тјелесне повреде.
Екипа Хитне помоћи је рањеног младића превезла у болницу, гдје је задржан на лијечењу због тежине повреда (ТТП). Л. Ј. наводно није непознато име истражним органима. Он је "стари зналац" београдске полиције и до сада је хапшен у више наврата због различитих кривичних дјела.
По налогу надлежног тужилаштва, Т. М. (31) је одређено полицијско задржавање до 48 сати. Он ће у том року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање.
Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај, а у склопу истраге биће испитани свједоци, као и актери ове драме, како би се прецизно утврдило ко је започео сукоб и да ли је ријеч о самоодбрани или бруталном обрачуну.
