Суђење хакеру Аљоши Борковићу: Шта је све открила бивша супруга?

Бањалучки хакер Аљоша Борковић (40) из Бањалуке, кога терете за лажне дојаве о постављеним бомбама у локалима "Кафана" и "Бизар" модификовао је глас особе која је путем телефона упућивала позиве, изјавила је ово у бањалучком Окружном суду Јелена Нинковић.
- Једне прилике када смо пролазили поред Невенка Бркљача, сувласника локала "Бизар" и "Кафана", Аљоша је рекао "види ове будале шта смо му зимус радили ја и Дарио Т." - рекла је Нинковићева која је бивша супруга оптуженог.
Појаснила да јој је Аљоша касније рекао да су он и Дарио дојављивали да су постављене бомбе у локалу.
- Рекао ми је да је Дарио звао, а он модификовао глас - рекла је између осталог Нинковићева и додала да познаје поменутог Дарија који је био службеник МУП-а.
Борковића терете за лажне дојаве о постављеним експлозивним направама у локалима „Бизар“ и „Кафана“ те да је од сувласника Невенка Бркљача тражио 40.000 евра у биткоинима како би престао са лажним дојавама.
Свједок Нинковићева је, на питања одбране, потврдила да је с Аљошом у свађи од априла 2022. године када су се и растали. Бранилац оптуженог Душка Богојевић од ње је тражила да одговори да ли је или није у сукобу с Аљошом од јуна 2022. године и да ли му је слала пријетеће поруке, пише Глас Српске.
- Не могу да одговорим са да или не, периодично смо били у сукобу, а периодично нисмо. У свађи смо - рекла је између осталог Нинковићева.
Адвокат је приговорила исказу и подсјетила да је поменути свједок у истрази саслушана у другом предмету на друга кривична дјела, а не на она за која се терети Борковић.
Током суђења тужилац Слободан Салић Суду је предао више материјалних доказа, међу којима су криминалистичко-технички извјештај са фотографијама телефона Невенка Бркљача и спорне поруке у којој се од њега тражи новац. Предао је и документацију о трговању биткоином оптуженог Борковића преко платформе "BCX Balkan crypto excange", које је доставила фирма "Диџитал асет менаџмент" (Digital asset menagment).
Неколико доказа суд је вратио тужиоцу јер се ради о неовјереним копијама и нису достављени одбрани. Ради се о документима који се односе на претрес имовине оптуженог. Враћен је и приједлог наредбе за претрес фирме "BCX " јер није овјерена печатом МУП-а РС који је то тражио.
Оптужница Борковића терети да је у више наврата позивао Полицијску управу Бањалука и пуштао звучне записе у којима је лажно пријављивао постављене експлозивне направе у локалима „Бизар“ и „Кафана“, чиме је власнику причињена штета од 35.000 КМ. Тужилаштво га терети да је од оштећеног Невенка Бркљача тражио 40.000 евра у биткоинима како би престао са лажним дојавама, уз пријетње да ће посљедице бити још теже ако случај пријави полицији или "било шта друго петља". На терет му је стављено лажно пријављивање кривичног дјела и покушај изнуде.
Борковић је познат полицији због сајбер криминала и осуђиван је. Правоснажно је осуђен 2025. године на годину затвора и новчану казну од 50.000 КМ због више хакерских напада и покушаја уцјене.
Мете су, између осталих, били Технички ремонт Братунац, Клиника „Костић“ адвокатица Васвија Видовић из Сарајева и Иван Бегић, од којих је, тражио новац у биткоинима након неовлаштеног приступа подацима. Хапшен је и у Хрватској због рачунарског криминала, а раније је довођен у везу и са међународном хакерском групом осумњиченом за крађу новца са банковних рачуна. Сумњичен је да се лажно представљао као полицајац и имао лажне легитимације Владе Републике Српске и МУП-а Србије.
Адвокат Душка Богојевић истакла је да су докази које је доставила фирма "Дигитал асет менаџмент" незаконити и да не зна о чему се ради те да је дио ток доказа на енглеском језику. Поменута фирма доставила је доказе о трговању криптовалутама Аљоше Борковића, међу којима је како је прочитао судија стање дигиталног новчаника, претварање биткоина у КМ и исплата у КМ, као и лог ИП адреса с којих је оптужени приступао платформи "BCX Balkan crypto excange" . Богојевићева је истакла да је наредба за претрес правног лица "BCX" незаконита, јер је то платформа, а не правно лице. Нагласила је и да су незаконит докази и фотографије телефона Невенка Бркљача и спорне поруке. Истакла је да се не зна како и по чијој наредби су сачињене и да ли је то заиста телефон Бркљача и оригинална порука.
