Дојава о бомби стигла у КБЦ Загреб

Коментари:0
Дојава о бомби стигла је данас и у КБЦ Загреб, потврдили су за Индекс из ПУ загребачке. У току су провјере, а о потенцијалној евакуацији ће одлучити директор.
Данас је због дојава већ евакуисано неколико школа на подручју Загреба, Сплита и Ријеке. Дојава је стигла и на адресе медијских редакција.
Подсјетимо, Хрватску је прошле седмице захватио низ лажних дојава о бомбама, због чега је у бројним школама диљем земље била обустављена настава.
Осим школа, пријетње су запримили и вртићи те поједини трговачки центри. Дојаве су пет дана заредом стизале на адресе одгојно-образовних установа, јединица локалне самоуправе, Владе, Сабора, полиције и појединих медија, а укупно их је прошле седмице забиљежено више од 500.
Полиција је, након обављених прегледа, објавила како су све прошлоседмичне дојаве биле лажне.
Најновије
Тренутно на програму