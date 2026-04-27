Дојава о бомби стигла у КБЦ Загреб

27.04.2026 18:42

Дојава о бомби стигла је данас и у КБЦ Загреб, потврдили су за Индекс из ПУ загребачке. У току су провјере, а о потенцијалној евакуацији ће одлучити директор.

Данас је због дојава већ евакуисано неколико школа на подручју Загреба, Сплита и Ријеке. Дојава је стигла и на адресе медијских редакција.

Талас дојава

Подсјетимо, Хрватску је прошле седмице захватио низ лажних дојава о бомбама, због чега је у бројним школама диљем земље била обустављена настава.

Осим школа, пријетње су запримили и вртићи те поједини трговачки центри. Дојаве су пет дана заредом стизале на адресе одгојно-образовних установа, јединица локалне самоуправе, Владе, Сабора, полиције и појединих медија, а укупно их је прошле седмице забиљежено више од 500.

Полиција је, након обављених прегледа, објавила како су све прошлоседмичне дојаве биле лажне.

