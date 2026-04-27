Модрић хитно оперисан! Мундијал под знаком питања

Коментари:0
Лука Модрић завршио је на операционом столу након повреде коју је задобио у судару са Мануелом Локателијем, а љекари су одлучили да је хитан захват најбоља опција.
Капитен Хрватске оперисан је у болници у Милану око 15 часова, како су јавили хрватски медији.
Повреда је настала послије снажног судара главама, након чега је Модрић остао да лежи на терену, што је одмах изазвало забринутост међу играчима и навијачима.
Детаљни прегледи показали су да је у питању прелом јагодичне кости, због чега је одлучено да се одмах иде на операцију, умјесто дужег и неизвјесног опоравка без захвата.
И поред свега, Модрић је остао – Модрић.
Прво питање које је поставио љекарима, пишу "Спортске новости", било је када може да се врати тренинзима.
Хрвату сада следи период потпуног мировања од око десет дана, без било каквог контакта, након чега ће постепено моћи да се враћа активностима.
Потпуни опоравак овакве повреде обично траје око два месеца, али јасно је да ће искусни везиста покушати да се врати и раније.
Иако постоји жеља да одигра још неку утакмицу до краја клупске сезоне, реалније је да ће фокус бити на опоравку и припреми за репрезентативне обавезе. План је да, уз заштитну маску, буде спреман за Светско првенство – можда и посљедњу велику мисију у дресу Хрватске.
Фудбал
6 ч0
Фудбал
1 д0
Фудбал
1 д0
Фудбал
1 д0
Најновије
20
53
20
34
20
29
20
21
20
19
Тренутно на програму