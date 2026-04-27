Дан фудбала: Стефан Савић проглашен за најбољег фудбалера Републике Српске

Аутор:АТВ
Коментари:0
Стефан Савић, првотимац бањалучког Борца, проглашен је за најбољег фудбалере Републике Српске на 15. манифестацији "Дан фудбала" у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.
У Банском двору признање "Срђан Качар" за најбољег младог фудбалера завршило је у рукама Матеја Декета из ФК Борац, а најбољи тренер је Перица Огњеновић, шеф стручног штаба ФК Рудар Приједор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
19 ч0
Фудбал
20 ч0
Фудбал
20 ч0
Фудбал
21 ч0
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
Тренутно на програму