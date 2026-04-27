Дан фудбала: Стефан Савић проглашен за најбољег фудбалера Републике Српске

27.04.2026 14:44

Стефан Савић, првотимац бањалучког Борца, проглашен је за најбољег фудбалере Републике Српске на 15. манифестацији "Дан фудбала" у организацији Фудбалског савеза Републике Српске.

У Банском двору признање "Срђан Качар" за најбољег младог фудбалера завршило је у рукама Матеја Декета из ФК Борац, а најбољи тренер је Перица Огњеновић, шеф стручног штаба ФК Рудар Приједор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

