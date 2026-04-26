Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

Фудбалери Црвене звезде и Партизана одиграли су 179. вечити на стадиону "Рајко Митић", а на терену је током првих сат времена било узбуђења, а видјели смо и један гол у мрежи црно-бијелих.
На крају је Звезда славила са 3:0 и тако дошла до 37. титуле у српској лиги.
Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле
На трибинама је било једнако занимљиво, а осим бакљади на обје стране, навијачи Црвене звезде су имали и кореографију за свог убијеног навијача, да би у другом полувремену истакли и отета обиљежја хрватских навијача.
Заставе са грбом Хрватске са натписима Огулин и Ријека спаљене су, а том приликом су се Делије обратиле и Гробарима уз увредљиву пјесму.
"Када признаћете јавно, то што мучи вас одавно, да са вашег ЈНА, ви пјевате бојама вашег Фрање Туђмана", узвикивали су ка Гробарима, преноси "Телеграф".
