Logo
Large banner

Делије отеле заставе Хрватима, спалили их на дербију Црвена звезда - Партизан

АТВ

АТВ
26.04.2026 20:45

Коментари:

0
Фото: АТВ

Фудбалери Црвене звезде и Партизана одиграли су 179. вечити на стадиону "Рајко Митић", а на терену је током првих сат времена било узбуђења, а видјели смо и један гол у мрежи црно-бијелих.

На крају је Звезда славила са 3:0 и тако дошла до 37. титуле у српској лиги.

Црвена звезда - Партизан

Фудбал

Црвена звезда - Партизан: Погледајте голове вриједне титуле

На трибинама је било једнако занимљиво, а осим бакљади на обје стране, навијачи Црвене звезде су имали и кореографију за свог убијеног навијача, да би у другом полувремену истакли и отета обиљежја хрватских навијача.

Заставе са грбом Хрватске са натписима Огулин и Ријека спаљене су, а том приликом су се Делије обратиле и Гробарима уз увредљиву пјесму.

"Када признаћете јавно, то што мучи вас одавно, да са вашег ЈНА, ви пјевате бојама вашег Фрање Туђмана", узвикивали су ка Гробарима, преноси "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црвена звезда - Партизан

дерби звезда партизан

Звезда Партизан

звезда партизан голови

Дерби Звезда Партизан пренос

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

22

49

Невјероватно: Бензин овдје кошта 1,46 КМ

22

44

Умро Горан Бабић

22

40

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Полиција објавила фотографије и упутила апел

22

36

Душко из Прњавора распрода на кућном прагу све што произведе

22

29

Дејан Радујковић из Челинца бесплатно даје ауто за превоз болесних

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner