Детаљи стравичне несреће на аутопуту: Страдао возач који је возио у контра-смјеру

Возач “форда” страдао је на мјесту након што је возио у контрасмеру на ауто-путу Шабац-Рума када је ударио директно у возило марке “голф” у ком су на лицу мјеста страдали момак и девојка, који су користили услуге вожње, док је возач “голфа” преминуо у болници у Сремској Митровици.
"У “голфу” су били момак и девојка који су погинули на месту, такође и возачу “форда” није било спаса. Возач “голфа” у јако тешком стању превезен у болницу где је нажалост подлегао повредама", каже извор за Курир и додаје да је у “голфу” била још једна особа која је превезена у шабачку болницу.
Како се незванично сазнај, момак и дјевојка који су погинули су, иначе користили услуге вожње из мјеста у мјесто, преко једне популарне апликације и тако су се нашли у “голфу”.
"У питању су млади људи, трагедија је велика. Возач “голфа” је имао 24 године, а и момак и девојка су такође млађе животне доби", каже извор.
Ради подсјећања, на ауто-путу од Шапца ка Руми данас око 13 часова дошло је до удеса, непосредно након што је примјећено возило које се кретало у контрасмјеру, чиме је директно угрозило животе других учесника у саобраћају.
Према наводима очевидаца са друштвених мрежа, ријеч је о тамно сивом возилу марке “форд”, које се кретало великом брзином, наводно и до 130 километара на час.
Возачи су упозоравали једни друге да буду на опрезу, преноси Курир.
