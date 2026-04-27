Детаљи стравичне несреће на аутопуту: Страдао возач који је возио у контра-смјеру

АТВ
27.04.2026 17:46

Саобраћајна несрећа Рума-Шабац
Возач “форда” страдао је на мјесту након што је возио у контрасмеру на ауто-путу Шабац-Рума када је ударио директно у возило марке “голф” у ком су на лицу мјеста страдали момак и девојка, који су користили услуге вожње, док је возач “голфа” преминуо у болници у Сремској Митровици.

"У “голфу” су били момак и девојка који су погинули на месту, такође и возачу “форда” није било спаса. Возач “голфа” у јако тешком стању превезен у болницу где је нажалост подлегао повредама", каже извор за Курир и додаје да је у “голфу” била још једна особа која је превезена у шабачку болницу.

Настрадали момак и дјевојка користили услуге вожње из мјеста у мјесто

Како се незванично сазнај, момак и дјевојка који су погинули су, иначе користили услуге вожње из мјеста у мјесто, преко једне популарне апликације и тако су се нашли у “голфу”.

"У питању су млади људи, трагедија је велика. Возач “голфа” је имао 24 године, а и момак и девојка су такође млађе животне доби", каже извор.

Возило се кретало у контрасмјеру

Ради подсјећања, на ауто-путу од Шапца ка Руми данас око 13 часова дошло је до удеса, непосредно након што је примјећено возило које се кретало у контрасмјеру, чиме је директно угрозило животе других учесника у саобраћају.

Према наводима очевидаца са друштвених мрежа, ријеч је о тамно сивом возилу марке “форд”, које се кретало великом брзином, наводно и до 130 километара на час.

Возачи су упозоравали једни друге да буду на опрезу, преноси Курир.

