Одређен притвор осумњиченом за педофилију из Брчког

Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ уважио је поновну жалбу Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, због чега је поново ухапшен М.Р (49) из Брчког те му је овај пут одређен притвор у трајању од мјесец дана.
Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ уважио је поновну жалбу Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ и дана 24. априла 2026. године у цијелости преиначио Рјешење Основног суда Брчко дистрикта БиХ којим је одбијен приједлог за одређивање притвора лицу М.Р. (49) из Брчког, те му је одредио притвор у трајању од мјесец дана због основне сумње да је починио кривично дјело „Полни однос са дјететом млађим од 15 година“.
Осумњичени М.Р. (49) поново је ухапшен 25. априла.
Подсјећамо, лице је ухапшено 17. априла због сумње да је починио кривично дјело "Полни однос са дјететом млађим од 15 година“, а Суд му након саслушања није одредио притвор. "Након обавјештења дежурном тужиоцу и пријема извјештаја о почињеном кривичном дјелу из члана 207д. став 4) у вези са ставом 1) и 2) Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, Полиција Брчко дистрикта БиХ је под надзором Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ провела цијели низ истражних мјера и радњи којима је потврђено постојање основа сумње да је лице М.Р. (49) из Брчког извршило квалификовани облик кривичног дјела „Полни однос са дјететом млађим од 15 година“.
Основни суд Брчко дистрикта БиХ на рочишту од дана 19. априла 2026. године одбио је приједлог за одређивање притвора лицу М.Р. (49), али Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ до тренутка давања овог саопштења није запримило писани отправак рјешења. Након пријема рјешења сасвим је извјесно да ће Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ на исто изјавити жалбу, речено је из Тужилаштва. Како су навели, након тога је осумњичени поново ухапшен.
У овој правној ствари, Основни суд Брчко дистрикта БиХ два пута је одбио приједлог за одређивање притвора лицу М.Р. цијенећи да нису остварени посебни притворски разлози, па је Апелациони суд Брчко дистрикта БиХ након поновне жалбе Тужилаштва Брчко дистрикта БиХ у складу са својим надлежностима сам мериторно одлучио.
У даљем току истраге, Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ ће наставити да предузима све расположиве истражне радње у циљу потпуног расвјетљавања свих важних околности за ово кривично дјело прикупљања довољно доказа за доношење коначне тужилачке одлуке у овом предмету.
Када се ради о кривичним дјелима извршеним на штету дјеце и малољетника, неизоставна је обавеза цијеле друштвене заједнице да посебно обазриво поступа како би се избјегле даље штетне посљедице и заштитио интерес дјетета, саопштено је из Тужилаштва Брко дистрикта БиХ.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
16
35
16
27
16
25
16
22
16
13
