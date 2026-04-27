Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

Аутор:АТВ
Илана Бегић Бален из Сарајева, која је ухапшена у полицијској акцији Ариес, предата је у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево (КТКС).
Осумњичена ће бити задржана 24 сата, а у том законском року поступајућа тужитељка одлучиће о приједлогу за даље мјере.
Она се терети за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога. Подсјећамо, током претреса, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу.
