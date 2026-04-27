Logo
Large banner

Жена ухапшена у акцији "Ариес" предата Тужилаштву

Аутор:

АТВ
27.04.2026 12:40

Коментари:

0
Фото: Тужилаштво Кантона Сарајево

Илана Бегић Бален из Сарајева, која је ухапшена у полицијској акцији Ариес, предата је у надлежност Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево (КТКС).

Осумњичена ће бити задржана 24 сата, а у том законском року поступајућа тужитељка одлучиће о приједлогу за даље мјере.

Она се терети за кривично дјело неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога. Подсјећамо, током претреса, пронађено је и одузето пет комплетних индоор лабораторија за узгој и производњу опојне дроге марихуана са више стотина стабљика, више од 2.700 грама сухе зељасте материје која асоцира на опојну дрогу марихуана, дигиталне ваге, дробилице, различита опрема потребна за рад лабораторија, те бројни други предмети од интереса за истрагу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција Ариес

хапшење

Дрога

претреси

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner