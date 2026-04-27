Повучен лијек против горушице: Ево како да препознате прави

27.04.2026 12:23

Разне таблете у кутији.
Фото: pexels/Anna Shvets

Америчка Агенција за храну и лијекове недавно је објавила повлачење једне серије популарног лијека за горушицу, након што су корисници пријавили промјену боје таблета.

Индијска компанија Хетеро Лабс Лимитед повукла је 26. марта једну серију пантопразол натријум таблета, док је ФДА 17. априла ову мјеру класификовала као повлачење класе 2, што значи да је ризик од озбиљних здравствених посљедица низак, пише у образложењу о повлачењу производа.

Како да препознате спорни лијек

Пантопразол спада у групу лијекова познатих као инхибитори протонске пумпе и користи се за смањење желудачне киселине, као и за лијечење горушице, рефлукса и чира.

Повучено је више од 4.000 бочица широм земље, и то конкретно:

Пантопразол натријум таблете са одложеним ослобађањем 40 мг

Паковање од 1.000 таблета

Број серије ФД253967

Рок трајања 26. јун 2027. године

Таблете које су иначе жуте и издуженог облика повучене су након што је компанија примила пет пријава да су "тамније него уобичајено и са свјетлијим мрљама".

Шта да урадите ако имате овај лијек

Ако постоји могућност да имате ову серију код куће, потребно је да провјерите паковање и број серије, као и да обратите пажњу на евентуалне промјене у боји таблета.

Таблете које изгледају необично не би требало користити.

Ипак, љекари упозоравају да терапију инхибиторима протонске пумпе не треба нагло прекидати без консултације са стручњаком, јер то може изазвати повратак симптома и појачано лучење киселине.

У случају недоумице, препорука је да се обратите фармацеуту или љекару како бисте добили одговарајућу замјену или алтернативну терапију.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

