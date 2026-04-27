Logo
Large banner

Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

Аутор:

АТВ
27.04.2026 08:38

Коментари:

0
Фото: Jason Villanueva/Pexels

Истраживања су показала да конзумирање кафе може продужити живот и потенцијално смањити ризик од фибрилације атрија (неправилног, убрзаног рада срца).

Сада су научници утврдили и количину кафе која може помоћи у смањењу стреса.

Велика студија, објављена у стручном часопису Јоурнал оф Афектив Дисордерс, анализирала је податке о уносу кафе и медицинску документацију 460.000 људи током приближно 13 година.

Након тог периода, резултати су показали да су особе које су свакодневно пиле кафу, тачније две до три шоље, имале мањи ризик од развоја поремећаја расположења (као што су велика депресија или биполарни поремећај) и поремећаја повезаних са стресом (попут анксиозности и поремећаја прилагођавања) у поређењу са онима који уопште нису пили кафу.

Код људи који су пили пет или више шоља кафе дневно није забележено смањење стреса, већ напротив уочен је пораст поремећаја расположења. Докторка Kyra Бобинет и дијететичар Александар Лерит истичу позитиван утицај антиоксиданаса у кафи, који могу помоћи у борби против упала, а самим тим и разних болести.

"Кафа је много више од кофеина. Садржи стотине биоактивних једињења, укључујући полифеноле и хлорогенске киселине, који имају антиоксидативна и противупална својства и временом могу независно подржавати здравље мозга", рекла је Бобинет.

Веза између кафе и мањег ризика од проблема са менталним здрављем може се објаснити њеним утицајем на функцију бубрега, јетре и метаболизам масти. То су процеси које антиоксиданси из кафе могу подржати, нагласила је она, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

стрес

Кафа

здравље

истраживање

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

11

43

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

11

36

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

11

29

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

11

24

Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

11

20

Трагедија пред концерт славне Шакире

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner