Колико кафе дневно помаже у смањењу стреса?

Истраживања су показала да конзумирање кафе може продужити живот и потенцијално смањити ризик од фибрилације атрија (неправилног, убрзаног рада срца).
Сада су научници утврдили и количину кафе која може помоћи у смањењу стреса.
Велика студија, објављена у стручном часопису Јоурнал оф Афектив Дисордерс, анализирала је податке о уносу кафе и медицинску документацију 460.000 људи током приближно 13 година.
Након тог периода, резултати су показали да су особе које су свакодневно пиле кафу, тачније две до три шоље, имале мањи ризик од развоја поремећаја расположења (као што су велика депресија или биполарни поремећај) и поремећаја повезаних са стресом (попут анксиозности и поремећаја прилагођавања) у поређењу са онима који уопште нису пили кафу.
Свијет
Техеран послао Вашингтону план у три фазе - Ормуски мореуз у центру договора
Код људи који су пили пет или више шоља кафе дневно није забележено смањење стреса, већ напротив уочен је пораст поремећаја расположења. Докторка Kyra Бобинет и дијететичар Александар Лерит истичу позитиван утицај антиоксиданаса у кафи, који могу помоћи у борби против упала, а самим тим и разних болести.
"Кафа је много више од кофеина. Садржи стотине биоактивних једињења, укључујући полифеноле и хлорогенске киселине, који имају антиоксидативна и противупална својства и временом могу независно подржавати здравље мозга", рекла је Бобинет.
Веза између кафе и мањег ризика од проблема са менталним здрављем може се објаснити њеним утицајем на функцију бубрега, јетре и метаболизам масти. То су процеси које антиоксиданси из кафе могу подржати, нагласила је она, преноси Б92
