Каква топла вода и лимун: Доктор открио шта узима на празан стомак и све изненадио

Топла вода са лимуном је напитак који изазива бројне дилеме. Истина је да је многи стручњаци препоручују да се пије ујутру на празан стомак, док има и оних који тврде да не постоје позитивни ефекти на здравље, нарочито јер није важно да ли је вода хладна или топла.

Чак је било и оних који су испробавали експерименте, у жељи да се сами увјере шта се то промијенило ако су, на примјер, пили топлу воду са лимуном седам дана.

Зато је постављено питање проф. др Војиславу Перишићу шта је истина и како топла вода с лимуном стварно дјелује на организам.

Он је за "Мондо" разбио заблуду многих и открио зашто су се у његовом селу свако јутро узимале три ствари - кашичица меда, чашица ракије и турска кафа.

Према његовим ријечима, топла вода са лимуном нам заправо само прија.

"Топла вода са лимуном може само да рашири желудац и привремено умањи осјећај глади. Ја сам био велики штребер, припремао сам испит од прве до задње стране. Лимун је слаба лимунска киселина, а слабе киселине сузбијају дисоцијацију јаких киселина. Кад ставите лимунов сок у чашу воде, лимунска киселина као слаба киселина сузбија лучење јаке киселине у желуцу, хлороводоничне киселине. Нама је зато пријатније кад је попијемо", открио је др Воја.

"У мом селу овако се почињао доручак"

"У мом селу овако се почињао доручак - кафена кашика меда, чашица ракије и турска кафа. Знате зашто? Мед да појача мождане активности и да ујутру будемо бистрији, кафа да будемо паметнији, а ракија да будемо расположенији. Мој деда је то стално узимао", рекао је др Перишић.

"Својевремено сам се бавио медом. Прије него што вам објасним зашто је добар, морам да направим дигресију. За вријеме Јосипа Броза Тита, ја сам био предсједник једне комисије која је контролисала рад болница у Србији. Једна од њих била је Чачак болница. Тамо је био чувени хирург, доктор Оцоковић. Кажу да му није равног било. Рекао ми је да дођем да видим нешто. Лежала је једна попадија, као кућа лијепа жена, са отвореном раном. Сестра је развијала завоје, а он ми је рекао да погледам рану која је у раној фази зарастања. Питао сам како, а он ми је рекао да мед има антиинфективно и антиупално дејство", рекао је др Воја и објаснио зашто је мед добар за здравље.

"Сваки мед, прави мед је стерилан. У њему никада нема ниједне штетне бактерије. Мед је као мелем на рану, веома је користан за упални процес. Треба га користити, али не треба претјеривати. Од меда се прави један препарат који се зове перга. У перги се налази 35 хемијских једињења који имају снажан утицај на нервни систем и побољшавају функције нервног ситема", рекао је др и открио одличну замјену за мед за оне који не смију да га једу.

"У том смислу, мед побољшава наше когнитивне функције. Треба га узимати. Не ваља много јер панкреас не може да савлада велику количину, али три пута дневно по кашичица меда је сасвим довољно. Ја га не узимам јер имам дијабетес, али, постоји али. Киселе јабуке, кожаре, су одличне. Многи се смију, али велика је корист од њих. Органска киселина која се апсорбује, не оптерећује панкреас, а утиче на све. Ја поједем три јабуке дневно и не скаче шећер. Кад поједем друге, шећер скаче на 20", открио је проф. др Војислав Перишић.