Тежак удес у Трну: Ударио у заштитну ограду код надвожњака, па завршио на крову

Аутор:АТВ
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Тежа саобраћајна незгода догодила се јутрос у Трну код надвожњака који је у изградњи, када је возач аутомобила ударио у заштитну ограду, пише Провјерено.
Из за сада непознатих разлога возач је наставио возити право ка дијелу пута гдје су радови, а није скренуо десно на заобилазни пут.
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Од силине удара возило се преврнуло и завршило на крову.
На мјесту незгоде били су полиција и ватрогасци.
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Више информација биће познато након увиђаја.
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