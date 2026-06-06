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Тежак удес у Трну: Ударио у заштитну ограду код надвожњака, па завршио на крову

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:40

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Тежак удес у Трну: Ударио у заштитну ограду код надвожњака, па завршио на крову
Фото: Provjereno.info

Тежа саобраћајна незгода догодила се јутрос у Трну код надвожњака који је у изградњи, када је возач аутомобила ударио у заштитну ограду, пише Провјерено.

Из за сада непознатих разлога возач је наставио возити право ка дијелу пута гдје су радови, а није скренуо десно на заобилазни пут.

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Од силине удара возило се преврнуло и завршило на крову.

На мјесту незгоде били су полиција и ватрогасци.

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Више информација биће познато након увиђаја.

(Провјерено)

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Тагови :

удес

Надвожњак

надвожњак у Трну

Саобраћајна несрећа

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