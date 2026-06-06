Тежак удес у Трну: Ударио у заштитну ограду код надвожњака, па завршио на крову

Из за сада непознатих разлога возач је наставио возити право ка дијелу пута гдје су радови, а није скренуо десно на заобилазни пут.

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Од силине удара возило се преврнуло и завршило на крову.

На мјесту незгоде били су полиција и ватрогасци.

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Више информација биће познато након увиђаја.

(Провјерено)