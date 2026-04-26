Изнијели га вани: Погледајте муњевиту евакуацију Џеј Ди Венса

Амерички предсједник Доналд Трамп, прва дама Меланија Трамп и потпредсједник Џеј Ди Венс хитно су евакуисани са вечере Удружења дописника Бијеле куће након што је дошло до пуцњаве.
Инцидент се догодио током догађаја у хотелу Вашингтон Хилтон, којем је присуствовало око 2.600 званица.
Према доступним информацијама, нападач је пуцао из сачмарице на агента Тајне службе, али је брзо савладан и ухапшен.
Предсједник Трамп је касније изјавио да је погођени агент носио панцирни прслук и да није задобио теже повреде.
Надлежни органи наводе да је осумњичени дјеловао сам, те да је код себе имао више врста оружја, укључујући сачмарицу, пиштољ и ножеве.
Убрзо су почели да се шире снимци евакуације највиших америчких званичника из сале.
На једном од њих види се како агенти тајне службе експресно хватају потпредсједника Џеј Ди Венса и изводе га на сигурно.
Одмах потом, тешко наоружани специјалци упадају на мјесто догађаја и осигуравају салу.
