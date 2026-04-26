Изнијели га вани: Погледајте муњевиту евакуацију Џеј Ди Венса

26.04.2026 15:08

Потпредсједник Америке Џеј Ди Венс прије пуцњаве у хотелу Вашингтон Хилтон
Фото: Tanjug/AP Photo/Tom Brenner

Амерички предсједник Доналд Трамп, прва дама Меланија Трамп и потпредсједник Џеј Ди Венс хитно су евакуисани са вечере Удружења дописника Бијеле куће након што је дошло до пуцњаве.

Инцидент се догодио током догађаја у хотелу Вашингтон Хилтон, којем је присуствовало око 2.600 званица.

Према доступним информацијама, нападач је пуцао из сачмарице на агента Тајне службе, али је брзо савладан и ухапшен.

Предсједник Трамп је касније изјавио да је погођени агент носио панцирни прслук и да није задобио теже повреде.

Надлежни органи наводе да је осумњичени дјеловао сам, те да је код себе имао више врста оружја, укључујући сачмарицу, пиштољ и ножеве.

Снимак евакуације Џеј Ди Венса

Убрзо су почели да се шире снимци евакуације највиших америчких званичника из сале.

На једном од њих види се како агенти тајне службе експресно хватају потпредсједника Џеј Ди Венса и изводе га на сигурно.

Одмах потом, тешко наоружани специјалци упадају на мјесто догађаја и осигуравају салу.

