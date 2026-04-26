Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

У њемачком граду Гезеке догодила се тешка несрећа у којој је живот изгубио четворогодишњи дјечак, пошто га је ударила радна машина у простору једне компаније.
Према информацијама полиције, несрећа се догодила у суботу око 13.50 сати у савезној држави Сјеверна Рајна-Вестфалија. Дјечак се у тренутку несреће играо с играчком трактором па је, како наводе истражиоци, ушао у радну зону у којој је одрасли возач управљао утоваривачем и обављао утовар материјала, пишу њемачки медији.
Клупко се полако одмотава: Познато кога је подржавао нападач на Трампа
Услиједио је кобан тренутак — утоваривач је ударио дијете, при чему је задобило тешке и, нажалост, смртоносне повреде.
На мјесто догађаја одмах су стигле хитне службе, а члановима породице, као и возачу машине и свједоцима, пружена је психолошка помоћ. У интервенцији су учествовали и свештеници како би помогли свима погођенима овом трагедијом.
Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности несреће. У раду на случају учествује и специјализовани тим за увиђај саобраћајних и радних несрећа, као и представници надлежне канцеларије за заштиту на раду.
Овим знаковима стижу велике паре у мају
Даљи поступци спроводиће се у сарадњи с државним тужилаштвом.
Ова несрећа поново отвара питања безбједности у радним зонама, посебно када је ријеч о приступу неовлашћених особа, а посебно дјеце.
(Феникс)
