Дјечак (4) страдао у тешкој несрећи: Ударио га утоваривач

АТВ
26.04.2026 13:44

Аутомобил њемачке полиције
Фото: Markus Spiske/Pexels

У њемачком граду Гезеке догодила се тешка несрећа у којој је живот изгубио четворогодишњи дјечак, пошто га је ударила радна машина у простору једне компаније.

Према информацијама полиције, несрећа се догодила у суботу око 13.50 сати у савезној држави Сјеверна Рајна-Вестфалија. Дјечак се у тренутку несреће играо с играчком трактором па је, како наводе истражиоци, ушао у радну зону у којој је одрасли возач управљао утоваривачем и обављао утовар материјала, пишу њемачки медији.

Услиједио је кобан тренутак — утоваривач је ударио дијете, при чему је задобило тешке и, нажалост, смртоносне повреде.

На мјесто догађаја одмах су стигле хитне службе, а члановима породице, као и возачу машине и свједоцима, пружена је психолошка помоћ. У интервенцији су учествовали и свештеници како би помогли свима погођенима овом трагедијом.

Полиција је покренула истрагу како би се утврдиле све околности несреће. У раду на случају учествује и специјализовани тим за увиђај саобраћајних и радних несрећа, као и представници надлежне канцеларије за заштиту на раду.

Даљи поступци спроводиће се у сарадњи с државним тужилаштвом.

Ова несрећа поново отвара питања безбједности у радним зонама, посебно када је ријеч о приступу неовлашћених особа, а посебно дјеце.

(Феникс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Њемачка

погинуло дијете

Саобраћајна несрећа

Хитна помоћ

Полиција

