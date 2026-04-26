МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

Аутор:АТВ
Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске упозорава грађане на појаву лажних СМС порука које се шаљу широм Српске.
У овим порукама наводе се наводне неизмирене саобраћајне казне, а грађани се позивају да путем лажних линкова ИДДЕЕА БиХ изврше провјеру или плаћање.
"Позивамо грађане да не отварају сумњиве линкове, не уносе личне и банковне податке, нити дијеле корисничка имена и лозинке. Подсјећамо да су за саобраћајне прекршаје надлежни органи МУП-а, те да ИДДЕЕА БиХ нема надлежности у изрицању нити наплати казни", наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.
Из МУП-а позивају ИДДЕЕА БиХ да предузме све неопходне мјере и радње у циљу заштите личних података грађана и спречавања даљих злоупотреба.
