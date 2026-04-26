МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

26.04.2026 13:15

Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске упозорава грађане на појаву лажних СМС порука које се шаљу широм Српске.

У овим порукама наводе се наводне неизмирене саобраћајне казне, а грађани се позивају да путем лажних линкова ИДДЕЕА БиХ изврше провјеру или плаћање.

"Позивамо грађане да не отварају сумњиве линкове, не уносе личне и банковне податке, нити дијеле корисничка имена и лозинке. Подсјећамо да су за саобраћајне прекршаје надлежни органи МУП-а, те да ИДДЕЕА БиХ нема надлежности у изрицању нити наплати казни", наводи се у саопштењу МУП-а Републике Српске.

СМС превара
Из МУП-а позивају ИДДЕЕА БиХ да предузме све неопходне мјере и радње у циљу заштите личних података грађана и спречавања даљих злоупотреба.

Прочитајте више

Виктор Митић на инстаграму

Србија

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

27 мин

0
Портпарол Кремља

Свијет

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

30 мин

0
Алмер Инајетовић

Хроника

Ухапшена двојица помагача Алмера Инајетовића

42 мин

0
Сахрана Мире Додик

Република Српска

У Мрчевцима сахрана мајке Милорада Додика

49 мин

0

Више из рубрике

Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

1 ч

0
Четири козе стоје поред зида

Друштво

Власник изгубио козе, у помоћ стигла Горска служба спашавања

1 ч

0
Погледајте какве нас температуре очекују данас

Друштво

Погледајте какве нас температуре очекују данас

4 ч

0
Малена беба лежи, породилиште, колико је рођено беба

Друштво

Роде не мирују: Српска богатија за 20 беба

4 ч

0

  • Најновије

13

34

Овим знаковима стижу велике паре у мају

13

19

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

13

15

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

13

08

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

13

05

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

