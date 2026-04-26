Ухапшена двојица помагача Алмера Инајетовића

Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције, Управе полиције МУП-а КС јуче су ухапсили Алмера Инајетовића.
Он се предао МУП-у КС јуче након пуцњаве која се десила на Седренику у петак вече.
Република Српска
У Мрчевцима сахрана мајке Милорада Додика
Према сазнањима "Аваза", Инајетовић, који је из Сарајева, имао је помагаче, који су ухапшени.
Из МУП-а КС јутрос наводе да је Инајетовић ухапшен због постојања основа сумње да је починио кривично дјело "Убиство у покушају".
- Истог дана због постојања основа сумње да су починили кривично дјело из члана 346. КЗ Ф БиХ / Помоћ учиниоцу послије учињеног кривичног дјела / ухапшени су З.Е. рођен 1982. године из Сарајева и В.А., рођен 1981. године из Сарајева. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а именовани су предати у Просторије за задржавање особе лишених слободе МУП-а КС – саопштено је јутрос из МУП-а КС.
Подсјећамо, он је у башти ресторана, у петак, ранио браћу Недима и Нихада Ливњака. Један од браће је теже повријеђен, а други лакше.
Стил
Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака
Алмер Инајетовић годинама пуни ступце црне хронике, а задњи пут се о њему говорило крајем прошле године када је рањен у Старом Граду.
Више пута је осуђиван за разна кривична дјела.
