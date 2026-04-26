Штрбац за АТВ о здравственом стању генерала Младића: Ситуација је драматично лошија

Директор Документационо-информационог центра Веритас Саво Штрбац изјавио је за АТВ да здравствено стање генерала Ратка Младића никада није било теже, те да би Хашки трибунал коначно требао МУ омогућити да посљедње дане проведе у кругу породице.
Штрбац истиче да ова правила јасно прописују хуман третман према осуђеницима, без дискриминације и освете.
"Очекујем да ће Механизам примијенити та такозвана 'Манделина правила', која прописују однос према осуђеницима. Основно је да не би смјело бити дискриминације, те да пресуда и издржавање казне не смију прерасти у освету према осуђеном", рекао је Штрбац за АТВ.
Према његовим ријечима, ситуација је драматично лошија у односу на прошлу годину када су захтјеви за пуштање на слободу из хуманитарних разлога били одбијени.
"Ово је, ипак, много гора ситуација и ово је крај његовог живота. По први пут су се са тим сложили и наши љекари и љекари Уједињених нација. То би могао бити довољан разлог да га овај пут пусте да дође кући да умре", наглашава Штрбац.
Штрбац се присјетио и својих познанстава са српским генералима, напомињући да сваки човјек заслужује достојанствен крај.
"Познавао сам их обојицу и прије него што су осуђени. Павковић ми је био командир вода у Билећи када сам служио војску. Младића сам упознао почетком рата деведесетих, када је био командант Книнског корпуса. Био сам свједок његове одбране у Хашком трибуналу. Он је и раније имао мождане ударе који нису ни лијечени. Без обзира на то што је осуђен на доживотну робију, сваки човјек заслужује да оде и умре у својој земљи, у кругу своје породице", закључио је Штрбац.
