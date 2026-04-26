Штрбац за АТВ о здравственом стању генерала Младића: Ситуација је драматично лошија

26.04.2026 12:30

директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац
Директор Документационо-информационог центра Веритас Саво Штрбац изјавио је за АТВ да здравствено стање генерала Ратка Младића никада није било теже, те да би Хашки трибунал коначно требао МУ омогућити да посљедње дане проведе у кругу породице.

Штрбац истиче да ова правила јасно прописују хуман третман према осуђеницима, без дискриминације и освете.

"Очекујем да ће Механизам примијенити та такозвана 'Манделина правила', која прописују однос према осуђеницима. Основно је да не би смјело бити дискриминације, те да пресуда и издржавање казне не смију прерасти у освету према осуђеном", рекао је Штрбац за АТВ.

Према његовим ријечима, ситуација је драматично лошија у односу на прошлу годину када су захтјеви за пуштање на слободу из хуманитарних разлога били одбијени.

"Ово је, ипак, много гора ситуација и ово је крај његовог живота. По први пут су се са тим сложили и наши љекари и љекари Уједињених нација. То би могао бити довољан разлог да га овај пут пусте да дође кући да умре", наглашава Штрбац.

Штрбац се присјетио и својих познанстава са српским генералима, напомињући да сваки човјек заслужује достојанствен крај.

"Познавао сам их обојицу и прије него што су осуђени. Павковић ми је био командир вода у Билећи када сам служио војску. Младића сам упознао почетком рата деведесетих, када је био командант Книнског корпуса. Био сам свједок његове одбране у Хашком трибуналу. Он је и раније имао мождане ударе који нису ни лијечени. Без обзира на то што је осуђен на доживотну робију, сваки човјек заслужује да оде и умре у својој земљи, у кругу своје породице", закључио је Штрбац.

Прочитајте више

Крст у Српској православној цркви.

Савјети

Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

1 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Друштво

Хладни туш за празнике: Метеоролог најавио нагли пад температуре и снијег

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Аутомобил слетио са пута: Младић погинуо, двојица тешко повријеђена

1 ч

0
Човјек у бијелој кошуљи стоји наслоњен на зид и држи подигунуте наочаре.

Здравље

Симптоми који се јављају 7 дана прије можданог удара

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

Република Српска

Цвијановић о нападу на Трампа: Насиље не смије бити средство политичке борбе

2 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

Република Српска

Обустава исплата за дио пензионера у Српској

2 ч

0
Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

Република Српска

Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

4 ч

5
Милорад Додик с мајком

Република Српска

Данас сахрана Мире Додик

5 ч

0

  • Најновије

13

34

Овим знаковима стижу велике паре у мају

13

19

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

13

15

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

13

08

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

13

05

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

