Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

Света водица заузима посебно мјесто у православној традицији, али међу вјерницима често постоје недоумице о њеном значају и правилној употреби. Многи се питају колико дуго може да стоји у дому, да ли губи своју благодат и шта треба урадити са старом водицом када се донесе нова.
Иако одговори постоје у црквеном предању, свештеници истичу да је важно разумјети и дубљи смисао ове светиње, а не посматрати је само као дио обичаја.
Освећена вода користи се у бројним црквеним обредима и сматра се симболом Божјег благослова. Њоме се освештавају домови, храмови, предмети, али и простор у којем људи живе и раде.
Посебан значај има у светој тајни крштења, гдје према хришћанском учењу представља симбол духовног препорода и новог живота.
У православној традицији постоје двије врсте освећења воде – велико и мало водоосвећење.
Велико водоосвећење обавља се на Крстовдан и Богојављење и тада се освећује богојављенска водица, коју многи вјерници чувају током цијеле године. Она се користи у посебним тренуцима, попут болести, невоље или духовних искушења.
Мало водоосвећење врши се током године, најчешће приликом освећења домова или других црквених обреда.
Једно од најчешћих питања међу вјерницима јесте колико дуго света водица може да остане у кући.
Према црквеном учењу, нарочито када је ријеч о богојављенској водици, она може да се чува веома дуго и не сматра се да губи своју благодат. Многе породице имају обичај да је чувају годинама и да сваке године додају малу количину нове водице у стару.
Свештеници упозоравају да се света водица никада не баца на непримјерен начин.
Ако остане вишак, препоручује се да се сипа у природу – у ријеку, бунар, земљу или цвијеће, на мјесто гдје неће бити изложена гажењу или непоштовању, преноси “Она.рс“.
Свештеници често подсјећају да света водица сама по себи нема пуни смисао уколико није праћена истинским духовним животом.
Пост, молитва, исповијест, причест и добра дјела представљају темељ вјере, док је освећена водица симбол благослова и подсјетник на духовну обнову дома и породице.
