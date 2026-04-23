Најбољи лијек за мамурлук: Ово избјегавајте дан након пијанке

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мамурлук након бурне ноћи чест је проблем, а стручњаци истичу да не постоји "чудесни лијек", већ комбинација неколико провјерених метода за ублажавање симптома.
Најважнији корак је рехидрација, јер алкохол доводи до дехидрације организма, па се препоручује унос воде, електролита или напитака богатих минералима.
Лаган доручак, попут јаја, воћа или супе, може помоћи у стабилизацији шећера у крви и враћању енергије.
Такође, одмор и сан имају кључну улогу у опоравку, док блага физичка активност попут шетње може убрзати циркулацију и смањити осјећај тежине.
Стручњаци савјетују избјегавање додатног алкохола као “лијека”, јер то може само успорити опоравак.
Превенција остаје најефикаснија мјера, укључујући умјерено конзумирање алкохола и унос воде током вечери.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Савјети
6 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Тренутно на програму