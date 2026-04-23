Уз један једноставан трик направићете најбољи роштиљ за 1. мај

Сви смо бар једном послужили роштиљ који је, упркос труду, испао сув и безукусан. Нема веће непријатности него кад госте понудите препеченим „ђоном“ док се ви правдате да је ватра била превише јака.
Срећом, врхунски мајстори имају трик који не кошта ништа, а претвара сваки роштиљ за 1. мај у кафански специјалитет који се топи у устима.
Рјешење није у скупим зачинима, већ у једној флаши из вашег фрижидера коју обично чувате за шприцер.
Постоји једна обична ствар коју вјероватно већ имате код куће, а која прави невјероватну разлику у томе како ће месо реаговати на ватри.
Домаћице често брину да ли ће све испасти како треба, али уз овај савјет, месо ће буквално клизити са тањира.
Проблем са сувим месом настаје јер висока температура жара пребрзо извуче влагу прије него што се масноћа отопи и пружи му ону чувену сочност.
Већина нас прави грешку и соли месо прерано, што додатно „закључа“ влакна и избаци сокове прије него што печење уопште почне.
Да би ваш роштиљ за 1. мај био онај о којем се прича мјесецима, кључна је мекоћа коју постижемо прије него што месо уопште додирне решетку.
Стари мајстори су увијек имали кеца у рукаву – начин да се влакна опусте потпуно природно, без тешке хемије.
Вјеровали или не, тајни савезник сваке сочне пљескавице или врата је обична газирана вода.
Мјехурићи и угљен-диоксид из минералне воде дјелују као природни омекшивач који полако разбија чврстину у мишићним влакнима.
Довољно је да месо потопите у минералну воду на само 30 до 60 минута прије него што планирате да потпалите ватру.
Када га ставите на жар, видјећете како оно задржава своју величину и мекоћу, док се споља ствара она савршена, румена корица.
Наравно, сочно месо тражи и достојну пратњу, па не заборавите да освјежите трпезу уз наше омиљене најбоље салате уз роштиљ које се спремају за десет минута.
Извадите га раније и пустите га да „одмори“ на собној температури бар 20 минута како би се пекло равномјерно.
Ако спремате мљевено месо, додајте једну кашичицу соде бикарбоне на килограм масе за ону ваздушастост коју имају врхунски ћевапи.
Имајте стрпљења и не окрећите комаде сваки час – пустите да жар уради своје, а сокови остану тамо гдје им је мјесто.
Заборавите на виљушке којима боцкате месо; користите искључиво хватаљку како не бисте пробушили површину и дозволили соковима да исцуру.
Када скинете месо са ватре, дајте му још пар минута у поклопљеној чинији да се сви мириси и сокови коначно слегну, преноси Крстарица.
САВЈЕТ:
Ако желите да додатно појачате укус, у газирану воду додајте кашичицу сенфа и пар капи јабуковог сирћета. Сенф природно омекшава месо својим ензимима, док киселина помаже да оброк буде лакши за варење након богатог ручка.
