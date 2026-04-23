Састанак у Влади: Појачати борбу против корупције и убрзати именовање тужиоца

Министар правде Републике Српске Горан Селак одржао је данас у Бањалуци, састанак са главним републичким тужиоцем, главним окружним јавним тужиоцима Републике Српске и замјеником главног републичког тужиоца - специјалним тужиоцем.
Селак је изјавио након састанка са представницима тужилачког система у Српској да је неопходно појачати борбу против корупције и организованог криминала, уз унапређење ефикасности рада тужилаштава.
Он је истакао да на ефикасност тужилаштва утиче недостатак кадра тужилаца и административног особља, као и материјално-техничких средстава.
Током разговора наглашена је потреба за бољом сарадњом између тужилаштава и полицијских агенција, како у Републици Српској, тако и на нивоу БиХ.
Селак је поручио да су Влада Републике Српске и Министарство правде јасно опредијељени за борбу против корупције и да ће наставити да пружају пуну подршку тужилачком систему.
Главни републички тужилац Жељка Радовић истакла је да је састанак био конструктиван и да су отворена бројна питања од значаја за ефикасност и квалитет рада тужилаштава.
Нагласила је да су кључни изазови везани за кадровску попуњеност и материјално-техничке услове рада, те да је неопходно континуирано радити на њиховом унапређењу у сарадњи са Министарством правде.
Радовићева је позвала грађане и представнике медија да пријављују сва кривична дјела за која имају сазнања, те да доставе макар минималне доказе који могу послужити као основ за даље поступање тужилаштава и израду квалитетних оптужница али и Високи судски и тужилачки савјет БиХ да убрза процес именовања тужилаца, додавши да тај процес траје веома дуго.
Селак и Радовићева навели су да ће Министарство правде Републике Српске и тужилачки систем наставити интензивну сарадњу с циљем рјешавања уочених проблема и јачања капацитета правосудних институција да би се унаприједила борба против корупције и организованог криминала, те повећало повјерење јавности у правосудни систем.
