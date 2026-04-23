Петронијевић: Неопходан континуиран дипломатски притисак на УН због генерала Младића

Аутор:

АТВ
23.04.2026 12:53

Фото: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

Генерал Ратко Младић је у изузетно тешком здравственом и физичком стању, рекао је адвокат Горан Петронијевић.

Позивајући се на недавну посјету министра правде Србије генералу Младићу, Петронијевић истиче да су забринутост оправдана.

- Стање генерала Младића је јако лоше. У разговору који је обављен у понедјељак у просторијама затворске болнице у Хагу, он није могао чак ни да сједи, већ су га на кревету довезли. Врло је тешко комуницирао, практично само са"'да" и "не", што говори о јако лошем здравственом стању - изјавио је Петронијевић за Радио Београд.

Адвокат објашњава да постоје два начина за пуштање осуђеника на слободу – након издржане двије трећине казне или из хуманитарних разлога.

Међутим, пракса Хашког трибунала и потоњег Механизма постала је рестриктивна.

Петронијевић наглашава да се за привремено пуштање сада често индиректно захтјева признање кривице, што оцјењује као "недозвољену врсту притиска".

Када је ријеч о лијечењу, Петронијевић подсјећа на случај генерала Павковића, који је пуштен тек у терминалној фази болести.

- Мене јако брине образложење једног од ранијих рјешења за генерала Младића у којем је писало да се захтјев одбија јер он није у "терминалној фази". То је незабиљежено – да се људи отпуштају на лијечење само када се налазе у стању пред саму смрт - упозорава он.

Србија је, према ријечима Петронијевића, учинила значајан напор подношењем гаранција за лијечење генерала Младића у Београду.

Ипак, он сматра да је неопходан континуиран дипломатски притисак на Уједињене нације и Савјет безбједности, који су оснивачи суда.

- Ови људи имају по 80 година и пате од хроничних болести. Они нису за затворске, већ за болничке услове. Постоје чувена "Мандела правила" која захтијевају да услови издржавања казне буду примјерени међународним стандардима, као и да се казна издржава на простору који је најближи мјесту одакле је лице измјештено - подсјећа Петронијевић.

Уколико Механизам донесе позитивну одлуку, процедура пребацивања би подразумијевала сталан медицински надзор током транспорта.

- Процедура је таква да га преузимају у пратњи, уз обезбијеђену перманентну медицинску помоћ све док не слети. Након доласка у Србију, он би био смјештен у одговарајућу здравствену установу гдје би се лијечење наставило. То је сада ствар техничког трансфера, само ако се, наравно, одобри - закључује Петронијевић за Први програм Радио Београда.

Док се чека званични налаз српских лекара који су га прегледали, држава Србија је изразила спремност да пружи и додатне гаранције како би се генералу Младићу омогућила адекватна медицинска њега.

