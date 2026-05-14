Наставник пријетио дјетету у Основној школи у Сарајеву

Аутор:АТВ
У Основној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву дошло је до тешког инцидента у којем је наставник пријетио дјетету.
Према информацијама које је за Радио Сарајево открила портпаролка Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, Мерсиха Новалић, родитељ је приступио у просторије Полицијске управе Центар како би пријавио наставника.
"Након комплетирања пријаве, биће познато каква ће бити квалификација догађаја", казала је Новалић.
Она је такође потврдила да се немили догађај десио у сриједу, 13. маја, током наставног часа. Више информација биће познато по завршетку законом предвиђених радњи.
Према снимку који кружи друштвеним мрежама, наставник је на рачун дјетета упутио ужасне псовке и пријетње физичким насиљем. За сада није познато шта је претходило овом инциденту.
