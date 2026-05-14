Logo
Large banner

Наставник пријетио дјетету у Основној школи у Сарајеву

Аутор:

АТВ
14.05.2026 07:37

Коментари:

0
Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У Основној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву дошло је до тешког инцидента у којем је наставник пријетио дјетету.

Према информацијама које је за Радио Сарајево открила портпаролка Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, Мерсиха Новалић, родитељ је приступио у просторије Полицијске управе Центар како би пријавио наставника.

"Након комплетирања пријаве, биће познато каква ће бити квалификација догађаја", казала је Новалић.

Она је такође потврдила да се немили догађај десио у сриједу, 13. маја, током наставног часа. Више информација биће познато по завршетку законом предвиђених радњи.

Према снимку који кружи друштвеним мрежама, наставник је на рачун дјетета упутио ужасне псовке и пријетње физичким насиљем. За сада није познато шта је претходило овом инциденту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пријетња

Школа

Сарајево

Насиље у школама

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 14. мај: Овнове чека нова зарада, а Ваге коначно одахну због новца

2 ч

0
Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

Свијет

Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

2 ч

0
Жељка Цвијановић и Јехиел Лајтер у Вашингтону

Република Српска

Цвијановић: Сарадња Српске и Израела заснована на искреном пријатељству

2 ч

7

Више из рубрике

У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком

Хроника

У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком

12 ч

0
Собраћајна несрећа смрскана кабина камион Пазова Србија

Хроника

Језиви снимци код Старе Пазове: Возач мртав, кабина смрскана!

16 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

17 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Горјела кућа у Сребренику, на тераси пронађено тијело

19 ч

0

  • Најновије

09

58

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner