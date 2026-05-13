Језиви снимци код Старе Пазове: Возач мртав, кабина смрскана!

Стравична саобраћајна несрећа догодила се данас нешто прије 11 часова на аутопуту Београд–Нови Сад, код искључења за Стару Пазову.
У судару два теретна возила живот је изгубио један возач, док је због цурења метана замало избјегнута катастрофа ширих размјера.
На дионици аутопута Београд-Нови Сад данас је дошло до тешке саобраћајне несреће која је зауставила саобраћај и подигла све хитне службе на ноге. Према првим информацијама, возач камиона подлегао је повредама након што је силовито ударио у задњи дио другог теретног возила које је превозило боце са метаном.
Слике са лица мјеста су потресне. Од силине ударца, кабина камиона који је налетио на возило испред себе потпуно се одвојила од приколице и остала је непрепознатљива. Нажалост, возач који се налазио у њој није имао шансе и преминуо је на лицу мјеста
Након судара, дошло је до тешког оштећења терета у првом камиону - боца са метаном. Усљедило је неконтролисано цурење гаса у великим количинама директно на коловоз.
„Укупна запремина гаса износи чак 5.588 метара кубних. Постојала је реална и непосредна опасност од разорне експлозије која би угрозила све у кругу од неколико стотина метара“, наводи извор са лица мјеста.
Захваљујући муњевитој реакцији ватрогасних екипа, цурење је стављено под контролу, чиме је спријечен најцрњи сценарио.
Саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен у оба смјера - и ка Београду и ка Новом Саду. Полиција преусмјерава возила на алтернативне правце (Стари Бановци, Нова Пазова), али су се већ формирале километарске колоне, преноси Телеграф
Аутопут ће остати затворен све док сав гас безбиједно не исцури из оштећеног система.
Увиђај је и даље у току.
Апелује се на возаче да избјегавају овај правац до даљњег.
На терену су и даље екипе полиције и ватрогасно-спасилачке јединице које обезбјеђују мјесто несреће.
