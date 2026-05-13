Возач преминуо у тешком удесу код Старе Пазове: Био заробљен у кабини, све пријетило да експлодира

13.05.2026 14:22

Фото: МУП Србије

Возач камиона, преминуо је након тешке саобраћајне незгоде на аутопуту код Старе Пазове.

Према информацијама са лица мјеста, он је од назад ударио у камион који је превозио боце са метаном, након удара дошло је до цурења метана, па је постојала велика опасност од експлозије.

Несрећни возач, остао је заробљен у смрсканој кабини камиона.

Брзом реакцијом ватрогасаца, спријечено је даље цурење гаса и катастрофална експлозија.

Увиђај на лицу мјеста и даље траје, преноси 192.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

