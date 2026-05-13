Трајна успомена: Бањалучки матуранти посадили дрво испред Техничке школе

Данас су матуранти Техничке школе у Бањалуци, посадили дрво које ће их подсјећати на вријеме које су провели у Техничкој школи.
Желио сам да урадимо нешто што ће остати иза ове генерације, нешто што има симболику живота, трајности и новог развоја. Дрво је симбол живота и сигуран сам да ће се наши ученици, када једног дана дођу поново у школу, сјећати својих школских дана управо гледајући то дрво које су данас посадили.
Поносан сам на своје ученике и на генерацију која је расла заједно са мном као директором школе. Заједно смо прошли много тога и драго ми је што из ове школе одлазе са знањем, искуством и лијепим успоменама.
Током мог мандата ученици су по први пут добили велику улогу у раду школе и тако ће бити и у будућности. Док сам на челу ове установе, ученици ће учествовати у свим важним пројектима који су значајни за развој школе и побољшање наставе, јер сматрам да ученик мора бити у центру свега што радимо.
Као директор школе предложио сам да ова генерација посади дрво и волио бих да то постане традиција коју ће наставити свака наредна генерација матураната Техничке школе.
