Logo
Large banner

Дјевојка која је претукла Филипинца пуштена, па опет ухапшена: Плакала приликом привођења

Аутор:

АТВ
13.05.2026 13:26

Коментари:

1
дјевојка претукла Филипинца у Загребу видео снимак туче
Фото: Printscreen/Index

Нови обрат догодио се у случају 20-годишње дјевојке која је ухапшена због бруталног напада на филипинског туристу у центру Загреба. Случај је изазвао велику пажњу јавности након што се на друштвеним мрежама појавио снимак насиља над страним држављанином.

Дјевојка је данас у пријеподневним сатима доведена на Прекршајни суд у Загребу уз прекршајну пријаву због нарушавања јавног реда и мира. Теретило ју се за нарочито дрско и непристојно понашање на јавном мјесту, према одредбама хрватског Закона о прекршајима против јавног реда и мира.

Дмитрији Песков

Свијет

Песков открио када се очекује прекид ватре

Поред тога, на терет јој је стављено и то што није имала уредно пријављено пребивалиште нити боравиште.

Међутим, током почетка судског поступка услиједио је неочекиван преокрет. Представник загребачке полиције саопштио је да полиција одустаје од прекршајног поступка и повлачи оптужни приједлог.

Како је појашњено, нападнути филипински држављанин у међувремену је поднио казнену пријаву, због чега ће се даљњи поступак водити у сарадњи с Општинским казненим државним одвјетништвом у Загребу како би било утврђено постоје ли елементи кривичног дјела.

Након такве одлуке, Прекршајни суд одбацио је оптужбу против 20-годишњакиње, а истовремено јој је укинут притвор те је пуштена на слободу.

Москва

Свијет

Огласио се Кремљ: Настављамо контакте са САД

Ипак, њено пуштање трајало је веома кратко. Одмах по изласку из суднице поново је ухапшена и враћена у полицијску станицу ради наставка поступања у новом предмету.

Према наводима хрватских медија, дјевојка је била видно потресена и уплакана док су је полицајци поново приводили, питајући због чега је поновно хапсе.

У међувремену је, наиме, филипински туриста поднио казнену пријаву у којој 20-годишњакињу терети за покушај наношења тешких тјелесних повреда, што цијели случај пребацује из сфере прекршајног у кривични поступак, преноси Кликс.

стомак, бол

Здравље

Обратите пажњу на ове симптоме: Бол у стомаку може бити знак озбиљних обољења

Према хрватском законодавству, за наношење тјелесних повреда предвиђена је казна до једне године затвора, док се за тешке тјелесне повреде могу изрећи и знатно строжије казне, које досежу до осам година затвора.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

физички напад

дјевојка претукла Филипинца

Загреб

Полиција

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Наступ представника Србије на Евровизији у Аустрији 12. маја 2026.

Сцена

Ево шта је Лука из групе Лавина узвикнуо на крају наступа на Евровизији

3 ч

0
У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

Хроника

У судару у Мркоњић Граду повријеђени и д‌јечак и д‌јевојчица, огласио се УКЦ РС

3 ч

0
Павле Нинковић, мурал, погинуо у саобраћајној несрећи у Сокоцу

Хроника

Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

3 ч

1
Микрофон студио пјевање

Сцена

Колико пјевачи зарађују за само једно вече: Вртоглаве цифре у питању

3 ч

0

Више из рубрике

Крузери плове морем

Регион

Држављанка Црне Горе у карантину због хантавируса

4 ч

0
Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен

Регион

Држављанин БиХ пијан се аутом забио у улични сат у Загребу: Папрено је кажњен

4 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Црна Гора: Кривична пријава због кријумчарења 124 килограма марихуане

5 ч

0
Наплатна рампа на ауто-путу

Регион

Грешка на наплатним рампама у Хрватској која вас може коштати скоро 1.000 евра

6 ч

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner