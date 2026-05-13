Дјевојка која је претукла Филипинца пуштена, па опет ухапшена: Плакала приликом привођења

Нови обрат догодио се у случају 20-годишње дјевојке која је ухапшена због бруталног напада на филипинског туристу у центру Загреба. Случај је изазвао велику пажњу јавности након што се на друштвеним мрежама појавио снимак насиља над страним држављанином.
Дјевојка је данас у пријеподневним сатима доведена на Прекршајни суд у Загребу уз прекршајну пријаву због нарушавања јавног реда и мира. Теретило ју се за нарочито дрско и непристојно понашање на јавном мјесту, према одредбама хрватског Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Поред тога, на терет јој је стављено и то што није имала уредно пријављено пребивалиште нити боравиште.
Међутим, током почетка судског поступка услиједио је неочекиван преокрет. Представник загребачке полиције саопштио је да полиција одустаје од прекршајног поступка и повлачи оптужни приједлог.
Како је појашњено, нападнути филипински држављанин у међувремену је поднио казнену пријаву, због чега ће се даљњи поступак водити у сарадњи с Општинским казненим државним одвјетништвом у Загребу како би било утврђено постоје ли елементи кривичног дјела.
Након такве одлуке, Прекршајни суд одбацио је оптужбу против 20-годишњакиње, а истовремено јој је укинут притвор те је пуштена на слободу.
Ипак, њено пуштање трајало је веома кратко. Одмах по изласку из суднице поново је ухапшена и враћена у полицијску станицу ради наставка поступања у новом предмету.
Према наводима хрватских медија, дјевојка је била видно потресена и уплакана док су је полицајци поново приводили, питајући због чега је поновно хапсе.
У међувремену је, наиме, филипински туриста поднио казнену пријаву у којој 20-годишњакињу терети за покушај наношења тешких тјелесних повреда, што цијели случај пребацује из сфере прекршајног у кривични поступак, преноси Кликс.
Према хрватском законодавству, за наношење тјелесних повреда предвиђена је казна до једне године затвора, док се за тешке тјелесне повреде могу изрећи и знатно строжије казне, које досежу до осам година затвора.
