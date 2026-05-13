Logo
Large banner

Црна Гора: Кривична пријава због кријумчарења 124 килограма марихуане

Аутор:

АТВ
13.05.2026 11:39

Коментари:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Службеници Одјељења безбједности Никшић поднијели су кривичну пријаву против мушкарца из Зете чији су иницијали А.М. /33/ због сумње да је учествовао у кријумчарењу око 124 килограма марихуане преко границе са БиХ.

Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да су прибављени доказе који указују на сумњу да је А.М. повезан са пљенидбом 123,80 килограма марихуане распоређене у 116 паковања.

лична карта

Друштво

Ускоро електронско заказивање термина и за личне карте и остала документа

Дрога је откривена 5. фебруара 2024. године на граничном прелазу Враћеновићи током контроле камиона са прикључним возилом којим је управљао Подгоричани чији су иницијали В.П. /33/.

Према наводима полиције, марихуана је била сакривена у специјално израђеном бункеру у прикључном возилу, након чега је В.П. ухапшен и процесуиран.

Против А.М. је, у консултацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, поднесена кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет дроге.

Пријем заражених хантавирусом

Свијет

Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

Полиција сумња да је готово 124 килограма марихуане било намијењено међународном кријумчарењу преко територије БиХ.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

запљена

Дрога

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Шмит са собом мора повући све антидејтонске одлуке

5 ч

2
Машина за прање веша

Савјети

Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

5 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

5 ч

0
Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

5 ч

0

Више из рубрике

Наплатна рампа на ауто-путу

Регион

Грешка на наплатним рампама у Хрватској која вас може коштати скоро 1.000 евра

6 ч

0
Мушкарац држи нож

Регион

Крвава ноћ у Будви: Посвађали се, па избо мушкарца

7 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Због педофилије ухапшена двојица мушкараца у Црној Гори

8 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дјевојка (18) преминула након 5 дана борбе за живот: Трагичан епилог тешке несреће у Хрватској

8 ч

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner