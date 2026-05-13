Црна Гора: Кривична пријава због кријумчарења 124 килограма марихуане

Аутор:АТВ
Коментари:0
Службеници Одјељења безбједности Никшић поднијели су кривичну пријаву против мушкарца из Зете чији су иницијали А.М. /33/ због сумње да је учествовао у кријумчарењу око 124 килограма марихуане преко границе са БиХ.
Из Управе полиције Црне Горе саопштено је да су прибављени доказе који указују на сумњу да је А.М. повезан са пљенидбом 123,80 килограма марихуане распоређене у 116 паковања.
Друштво
Ускоро електронско заказивање термина и за личне карте и остала документа
Дрога је откривена 5. фебруара 2024. године на граничном прелазу Враћеновићи током контроле камиона са прикључним возилом којим је управљао Подгоричани чији су иницијали В.П. /33/.
Према наводима полиције, марихуана је била сакривена у специјално израђеном бункеру у прикључном возилу, након чега је В.П. ухапшен и процесуиран.
Против А.М. је, у консултацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, поднесена кривична пријава због сумње да је извршио кривично дјело неовлаштена производња, држање и стављање у промет дроге.
Свијет
Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа
Полиција сумња да је готово 124 килограма марихуане било намијењено међународном кријумчарењу преко територије БиХ.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч2
Савјети
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Регион
6 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
16
43
16
39
16
31
16
29
16
19
Тренутно на програму